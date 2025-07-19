Тувалу масово тікає в Австралію: пів країни подали заявки на виїзд

Уряд Австралії достроково закрив прийом заявок на 2026 рік від громадян Тувалу, які прагнуть покинути рідну країну через невпинне зростання рівня океану. За даними японського телеканалу NHK, кількість охочих емігрувати вже перевищила 5 тисяч осіб. Це становить майже 50% усього населення Тувалу, яке налічує лише 11 тисяч мешканців.

Можливість законного переїзду з’явилася завдяки міжурядовій угоді, укладеній у 2023 році між Австралією і Тувалу. Угода передбачає щорічну квоту на 280 мігрантів з Тувалу, яких відбиратимуть шляхом лотереї. Ті, кому пощастить, отримають дозвіл на проживання в Австралії з правом легального працевлаштування, доступу до освіти та медичної допомоги. Формування остаточного списку нових мешканців заплановано на січень 2026 року.

П’ять атолів і чотири острови, що формують територію Тувалу, підносяться менш ніж на два метри над рівнем океану. Через це країна входить до числа найбільш вразливих до змін клімату. Згідно з прогнозами ООН, до кінця XXI століття 95% її площі, включно зі столицею Фунафуті, можуть опинитися під водою.

📈 Причинами стрімкого підвищення рівня океану науковці називають глобальне потепління та акумуляцію парникових газів, що затримують тепло в атмосфері. Водночас із цим температура поверхні Світового океану з 2019 року стабільно б’є рекорди, що лише прискорює танення льодовиків та загрозу для острівних держав.

🪸 Окрема загроза – масове знебарвлення коралових рифів. За останніми даними, 84% рифів у Тихому океані втратили забарвлення — це найвищий показник за всю історію спостережень. Втрата коралів, які захищають береги від хвиль і слугують осередком біорізноманіття, лише поглиблює кризу.

🌏 Таким чином, Тувалу опинилося серед перших країн, які фізично можуть зникнути з мапи світу через зміну клімату. І хоча квоти на переїзд мізерні, для багатьох жителів це чи не єдиний шанс урятуватися — бодай для майбутніх поколінь.

👉 Нагадаємо, стихійні лиха торік змусили людей залишати свої домівки 45,8 млн разів. Це майже вдвічі перевищує середній показник за останнє десятиліття. Та попри посилення природних катастроф, 90% внутрішньо переміщених торік людей (73,5 млн) тікали від конфліктів, воєн, насильства.