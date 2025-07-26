Центральний парад ВМФ на росії скасували вперше за роки

На росії відмовилися від проведення щорічного головного військово-морського параду, що традиційно відбувався в Санкт-Петербурзі наприкінці липня. Офіційні причини скасування заходу, запланованого на 27 липня, не оприлюднені. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 25 липня.

Військово-морський парад у Санкт-Петербурзі впродовж багатьох років був ключовою подією до Дня військово-морського флоту російської федерації. Щороку до цієї дати також організовували подібні святкування в інших російських містах, проте саме петербурзький парад мав особливий політичний і символічний статус. Його проведення супроводжувалося широким залученням флоту, авіації, а також демонстрацією військової техніки та салютами з Петропавлівської фортеці.

Цього року, як повідомляє ЦПД, парад не відбудеться. Відмову від урочистостей російська влада не прокоментувала. Зокрема, офіційні джерела не надали жодної інформації щодо причин такого кроку.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що це може свідчити про зростаючий вплив повномасштабної війни на внутрішні процеси на росії. Публічні заходи, які традиційно слугували демонстрацією сили, нині виявляються вразливими з міркувань безпеки.

Аналітики наголошують:

📢 «Військові кораблі більше не можуть почуватися в безпеці, навіть перебуваючи на території рф».

Крім того, існують припущення, що відмова від проведення параду може бути пов’язана з побоюваннями військового керівництва щодо суспільної реакції на можливу демонстрацію зменшеного складу флоту. Зокрема, втрати російських кораблів у війні проти України є доволі помітними. Саме тому, на думку оглядачів, парад, що мав стати свідченням сили, ризикував перетворитися на підтвердження ослаблення.

Додатковим свідченням серйозних проблем у російському військово-морському секторі може бути катастрофічна ситуація з єдиним авіаносцем флоту рф — «Адміралом Кузнєцовим».

У повідомленні ЦПД згадується, що:

📢 «На цьому тлі привертає увагу інформація про можливе списання єдиного російського авіаносця Адмірал Кузнєцов».

Цей корабель перебуває в ремонті вже багато років. З огляду на постійні технічні труднощі та неодноразові зупинки відновлювальних робіт, ймовірність повернення судна до експлуатації залишається вкрай низькою.

Раніше повідомлялося, що російський флот проводив навчання в Балтійському морі. Це сталося на тлі зростання напруги у відносинах із країнами-членами НАТО.