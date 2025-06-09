Тріумф України на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Збірна України з художньої гімнастики здобула перемогу в медальному заліку чемпіонату Європи-2025. Змагання завершено з тріумфом, якого не було з 1996 року. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

☝️ Українські спортсменки вибороли загалом вісім нагород, серед яких три — золоті. Лідеркою збірної стала Таїсія Онофрійчук. Вона внесла найбільший вклад у командний результат. Українка здобула чотири медалі — золото, срібло та дві бронзи.

📢 Перемога української команди з художньої гімнастики стала історичною: востаннє українки очолювали медальний залік на континентальній першості у 1996 році, коли завоювали 9 нагород, із яких п’ять були золотими.

Історичне досягнення підкреслила також особиста перемога Таїсії Онофрійчук: вона стала першою представницею України, яка здобула золото в індивідуальному багатоборстві після легендарної Олени Вітриченко, яка виграла цей титул у 1997 році.

☝️ Також нагадаємо, що в іспанській Барселоні автомобіль врізався в натовп футбольних уболівальників, які зібралися на вулиці для зустрічі тренера своєї улюбленої команди.