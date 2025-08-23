Трамп хотів залишити собі кубок Чемпіонату Світу з футболу

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 22 серпня, зустрівся у Білому домі з керівником ФІФА Джанні Інфантіно.

Інфантіно привіз із собою головний футбольний трофей — кубок Чемпіонату Світу, який традиційно вручають переможцям мундіалю. За протоколом, цей трофей можуть тримати лише чемпіони та глави держав.

Під час зустрічі Інфантіно простягнув кубок Трампу зі словами:

📢 «Це лише для переможців, а оскільки ви також переможець — ви можете його потримати».

Трамп, тримаючи кубок у руках, заявив, що не хоче його віддавати:

📢 «Можу я його залишити? Ми не віддамо його. Він дуже добре буде виглядати на тій стіні. Це гарний шматок золота».

Після цього трофей поставили на стіл. Коли Трамп відволікся на запитання журналістів, Інфантіно непомітно пересунув кубок ближче до себе.

Окрім цього, глава ФІФА вручив Трампу перший квиток на Чемпіонат Світу – 2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Під час пресконференції Трамп також показував своє фото з кремлівським диктатором владіміром путіним, але обережно висловив невдоволення останнім ракетним ударом рф по американському заводу на Закарпатті.

☝️ Також нагадаємо, що апеляційна палата Верховного суду штату Нью-Йорк ухвалила рішення скасувати штраф у розмірі понад 500 мільйонів доларів, який раніше був накладений на Дональда Трампа.