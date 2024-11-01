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Трагедія в Сербії: на вокзалі обвалилася частина даху, є жертви

Денис Молотов
Денис Молотов
Трагедія в Сербії: на вокзалі обвалилася частина даху, є жертви

У місті Нові Сад, Сербія, на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху. Як повідомляє телеканал Nova, інцидент призвів до загибелі щонайменше восьми осіб. Про подію стало відомо в п’ятницю, 1 листопада.

На місці трагедії з’явився міністр внутрішніх справ Івіца Дачич, який заявив, що двоє осіб отримали поранення, а ще двох постраждалих рятувальники намагаються витягнути з-під завалів.

Очевидці розповідають, що під час обвалу під дахом, на лавках, перебувала значна кількість людей. Через це, за словами рятувальників, кількість постраждалих може збільшитися.

У Новому Саді працюють карети швидкої допомоги, на вокзалі також присутні десятки рятувальників. До міста вже направився президент Сербії Александар Вучич.

Залізничний вокзал у Нові Саді відкрився лише у липні 2024 року після реконструкції, проведеної китайським підрядником. При цьому на момент трагедії в окремих частинах вокзалу ще тривали будівельні роботи.

Трагедія в Сербії: на вокзалі обвалилася частина даху, є жертви Трагедія в Сербії: на вокзалі обвалилася частина даху, є жертви

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що уночі російські регіони зазнали масштабної атаки невідомих безпілотників (дронів/БпЛА). Атака спричинила пошкодження будівель та, ймовірно, відбулись страждання щонайменше одного росіянина. Про це повідомляють російські ЗМІ та місцева влада.

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