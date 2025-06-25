Судно Morning Midas затонуло: на борту було 3000 авто

Судно Morning Midas, яке загорілося на початку червня, зрештою затонуло в Тихому океані. Про це інформує американське видання The New York Post з посиланням на власника судна – лондонську компанію Zodiac Maritime.

Пожежа спалахнула ще 3 червня, коли судно перебувало в міжнародних водах. На борту перебувало близько 3000 автомобілів, з яких 800 – електромобілі. Через наявність літієвих акумуляторів інцидент викликав побоювання щодо токсичних викидів у довкілля.

📢 «Конструкція судна за останні три тижні була ослаблена пожежею та несприятливими погодними умовами», — заявили в Zodiac Maritime.

Екіпаж корабля встиг евакуюватися раніше. Проте врятувати сам корабель не вдалося. Він затонув на глибині близько 4800 метрів. Залишаються високі ризики екологічного забруднення.

☝️ Як запобіжний захід, компанія залишила два рятувальні буксири з обладнанням для контролю забруднень поблизу місця затоплення.

📢 «Їхні екіпажі перебувають у безпеці. Крім того, ми направили до місця події спеціалізоване судно для боротьби із забрудненням», — підкреслили в заяві.

Наразі Zodiac Maritime співпрацює з Береговою охороною США для моніторингу наслідків аварії.

👉 Також нагадаємо, що увечері суботи, 17 травня, 82-метрове навчальне судно військово-морських сил Мексики врізалося в нижню частину Бруклінського мосту у Нью-Йорку. Внаслідок зіткнення, за попередніми даними, постраждали щонайменше 20 осіб. Всі вони перебувають у важкому або критичному стані. Рятувальні роботи тривають — постраждалих продовжують витягувати з води.