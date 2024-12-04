Суд ухвалив вирок зрадниці з Луганщини, яка служить окупантам

За матеріалами Служби безпеки України суд ухвалив вирок мешканці Біловодська, яка у перші тижні окупації добровільно перейшла на бік російських загарбників. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як встановили слідчі, у березні 2022 року жінка отримала посаду в незаконно створеній «прокуратурі Біловодського району генеральної прокуратури лнр». Разом із нею до цього псевдоправоохоронного органу долучився і її чоловік.

На сьогодні ця «прокуратура» угруповання «лнр» є частиною репресивної системи росії, інтегрованою в генеральну прокуратуру рф. Фігурантка продовжує службу в окупаційній структурі, допомагаючи російським окупантам утримувати контроль над тимчасово захопленими територіями Луганської області.

Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Згідно з рішенням суду, конфісковані у дохід держави будуть легковий автомобіль, житловий будинок і кошти на банківських рахунках, які належать обвинуваченій на правах приватної власності.

Оскільки засуджена переховується на тимчасово окупованій території, вирок було винесено заочно. Термін відбування покарання розпочнеться з моменту її затримання.

Розслідування цієї справи здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальні матеріали стосовно трьох осіб, які перебували у складі так званої “народної ради лнр”. Вони сприяли російським окупантам, ухвалюючи незаконні “правові акти”, що мали на меті легалізацію окупації Луганської області.