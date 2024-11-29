Судитимуть трьох «депутатів» із так званої «народної ради лнр»

Служба безпеки України (СБУ) скерувала до суду обвинувальні матеріали стосовно трьох осіб, які перебували у складі так званої “народної ради лнр”. Вони сприяли російським окупантам, ухвалюючи незаконні “правові акти”, що мали на меті легалізацію окупації Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

До переліку обвинувачених потрапив Ігор Рябушкін, який з 2014 року працює у складі “депутатів” псевдорад. Він також обіймає посаду голови так званої “федерації профспілок лнр” — маріонеткової структури, яку окупанти використовують для впливу на трудові колективи регіону.

Ще один фігурант — Максим Дерський, відомий у Луганську поп-рок виконавець. Минулого року він добровільно став членом незаконного “парламенту”, фактично розпочавши “кар’єру” колаборанта.

Третьою обвинуваченою є Жанна Марфіна, яка виконує функції “ректора” створеного окупантами псевдовишу, що замінив Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

У вересні 2022 року Жанна Марфіна підтримала на “засіданні народної ради лнр” так званий “закон про референдум”, що стосувався входження окупованої Луганщини до складу рф. На основі цього незаконного рішення російські сили організували злочинний “плебісцит” на захоплених територіях.

Крім звинувачень у колабораціонізмі, Марфіна підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, що є порушенням Конституції. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Санкції, передбачені цими статтями, включають до 10 років позбавлення волі. Наразі всіх трьох зрадників оголошено у розшук.

Досудове розслідування було проведено слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше зазначалось, що СБУ повідомила про підозру власницю агропромислового підприємства, яку звинувачують у співпраці та веденні господарської діяльності з окупаційною владою країни-агресора. Також фігурантка є причетною до незаконного вивезення українського зерна на росію.