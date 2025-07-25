Starlink зазнав глобального збою

У четвер, 24 липня, мережа супутникового інтернету Starlink зазнала масштабного технічного збою, який торкнувся не лише України, а й багатьох країн по всьому світу. Користувачі, зокрема на території України, повідомили про повне зникнення зв’язку — система перестала працювати по всій лінії фронту. Цей інцидент викликав миттєву реакцію компанії Starlink та особисто засновника SpaceX Ілона Маска, під управлінням якого і працює проєкт.

Команда Starlink підтвердила факт аварії. В офіційному акаунті компанії у соцмережі X (колишній Twitter) було опубліковано коротке повідомлення, в якому йдеться про виявлення збою та роботу над його усуненням. У заяві наголошується, що фахівці вже впроваджують рішення для відновлення стабільного функціонування сервісу. Водночас користувачам подякували за терпіння й пообіцяли надати оновлення, щойно проблему буде остаточно усунуто.

📢 «Наразі у мережі Starlink стався збій, і ми активно впроваджуємо рішення. Дякуємо за ваше терпіння, ми поділимося оновленнями, щойно цю проблему буде вирішено», – повідомили у Starlink.

Ілон Маск також прокоментував ситуацію

Ілон Маск, якого традиційно вважають не лише керівником SpaceX, а й головним обличчям технологічного прориву, також не залишив інцидент без уваги. У власному дописі він особисто перепросив перед користувачами за ситуацію, яка склалася. За його словами, компанія робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення зв’язку. Маск висловив упевненість, що сервіс запрацює знову найближчим часом. Він також пообіцяв, що причина збою буде усунена, аби подібне не повторилося в майбутньому. Щоправда, у чому саме полягала проблема — наразі не уточнюється.

📢 «Сервіс буде відновлено найближчим часом. Приносимо вибачення за збій. SpaceX усуне причину збою, щоб подібне не повторилося», – написав Маск.

Цей випадок спричинив значне занепокоєння, особливо в Україні, де Starlink відіграє критичну роль у забезпеченні стабільного супутникового зв’язку в умовах повномасштабної війни. Найбільший резонанс спостерігався саме на передовій. За повідомленнями військових і волонтерських структур, доступ до мережі Starlink був повністю втрачений на великих ділянках фронту.

Збій торкнувся й інших регіонів планети. Користувачі з Європи, Північної Америки та Азії масово скаржилися на втрату зв’язку або повну недоступність сервісу. Деякі провайдери, які співпрацюють зі Starlink для розгортання супутникового інтернету в сільських та віддалених регіонах, також підтвердили перебої у роботі.

Попри це, більшість аналітиків наголошують: подібні ситуації не є безпрецедентними для інфраструктур такого масштабу. У випадку Starlink ідеться про тисячі супутників, які формують глобальну мережу, що забезпечує інтернет-доступ у найбільш віддалених точках Землі. Технічні збої можливі, хоча і вкрай рідкісні, що лише підкреслює вразливість високотехнологічних систем.

На цьому тлі актуальним стало нагадування про плани Німеччини створити власний аналог Starlink. Проєкт передбачає запуск повноцінної супутникової мережі для потреб Бундесверу до 2029 року. Станом на сьогодні німецькі збройні сили мають у розпорядженні не більше десятка супутників. Однак стратегія Берліна передбачає розширення й зміцнення космічної інфраструктури, зокрема в контексті зростаючих геополітичних загроз.

☝️ Нагадаємо, що компанія xAI, заснована Ілоном Маском, офіційно презентувала свою нову модель штучного інтелекту Grok 4, а також оголосила про запуск преміальної підписки на ШІ вартістю $300 на місяць.