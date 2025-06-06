П’ятниця, 6 Червня, 2025
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Швеція розслідує диверсії проти телекомунікаційної інфраструктури

Денис Молотов
Денис Молотов
Швеція розслідує диверсії проти телекомунікаційної інфраструктури

У Швеції триває масштабне розслідування серії диверсій проти телекомунікаційної інфраструктури, які відбулися вздовж траси E22 на східному узбережжі країни. Як повідомляє телерадіокомпанія SVT з посиланням на документи та офіційні джерела, наразі поліція зафіксувала приблизно 30 випадків навмисного пошкодження веж зв’язку.

За даними слідства, зловмисники не викрадали обладнання, але цілеспрямовано виводили з ладу техніку – різали кабелі, знищували запобіжники та блокували роботу систем.

Керівник служби безпеки шведського регулятора з поштового зв’язку і телекомунікацій (PTS) Роджер Густафссон заявив, що всі інциденти зафіксовано в чітко окресленому регіоні. За його словами, «такі випадки нетипові та масштабні».

📌 Найбільше атак сталося в період великодніх свят. У кількох районах спостерігались перебої з мобільним зв’язком, однак критичних наслідків для функціонування мережі уникнути вдалося.

У зв’язку з ситуацією PTS створила кризовий штаб для координації дій та швидкого реагування.

Слідчі розглядають гіпотезу, що за диверсіями може стояти один і той самий виконавець або скоординована група.

Прокурорка Мішель Стейн підтвердила, що між інцидентами спостерігається зв’язок, однак додала:

📢 «Є обставини, що вказують на зв’язок між інцидентами, однак остаточні висновки зробить слідство».

⚠️ До розслідування долучено Службу безпеки Швеції (Säpo). У поліції не відкидають жодної з версій, зокрема імовірність розвідувальної діяльності або перевірки готовності країни до надзвичайних ситуацій.

🌍 Раніше європейські спецслужби вже попереджали уряди країн ЄС про підготовку росією актів саботажу та насильства по всій Європі. У цьому контексті серія атак у Швеції може мати ширше геополітичне значення.

☝️ Також нагадаємо, що Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Швеція здатна стати лідером переозброєння Європейського Союзу (ЄС).

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