Штраф у 120 млн євро: X розпочала юридичну боротьбу

Соцмережа X (колишній Twitter), що належить американському мільярдеру Ілону Маску, звернулася до суду з вимогою скасувати штраф Європейської комісії на суму 120 млн євро за порушення цифрового законодавства ЄС. Про це повідомляє Politico.

Санкцію було накладено у грудні минулого року через порушення вимог Акту про цифрові послуги (DSA). У компанії заявили, що мають намір домогтися перегляду рішення в судовому порядку.

Нагадаємо, 5 грудня Єврокомісія оштрафувала платформу через порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту. Зокрема, претензії регулятора стосувалися:

використання оманливого дизайну «синьої галочки»;

недостатньої прозорості рекламних матеріалів;

ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Рішення викликало різку реакцію частини американських посадовців, які назвали дії Єврокомісії «цензурою». Сам Маск також жорстко відреагував на штраф і навіть закликав до скасування ЄС загалом.

Наразі справа переходить у юридичну площину, а її результат може стати прецедентом для подальшого застосування норм DSA до великих онлайн-платформ.

👉 Також нагадаємо, що чат-бот штучного інтелекту Grok, створений компанією Ілона Маска, буде інтегрований у мережі Міністерства оборони США та працюватиме поряд із генеративними рішеннями Google.