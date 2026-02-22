Неділя, 22 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Штраф у 120 млн євро: X розпочала юридичну боротьбу

Денис Молотов
Штраф у 120 млн євро: X розпочала юридичну боротьбу
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Соцмережа X (колишній Twitter), що належить американському мільярдеру Ілону Маску, звернулася до суду з вимогою скасувати штраф Європейської комісії на суму 120 млн євро за порушення цифрового законодавства ЄС. Про це повідомляє Politico.

Санкцію було накладено у грудні минулого року через порушення вимог Акту про цифрові послуги (DSA). У компанії заявили, що мають намір домогтися перегляду рішення в судовому порядку.

Нагадаємо, 5 грудня Єврокомісія оштрафувала платформу через порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту. Зокрема, претензії регулятора стосувалися:

  • використання оманливого дизайну «синьої галочки»;
  • недостатньої прозорості рекламних матеріалів;
  • ненадання дослідникам доступу до публічних даних.
Штраф у 120 млн євро: X розпочала юридичну боротьбу 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Рішення викликало різку реакцію частини американських посадовців, які назвали дії Єврокомісії «цензурою». Сам Маск також жорстко відреагував на штраф і навіть закликав до скасування ЄС загалом.

Наразі справа переходить у юридичну площину, а її результат може стати прецедентом для подальшого застосування норм DSA до великих онлайн-платформ.

👉 Також нагадаємо, що чат-бот штучного інтелекту Grok, створений компанією Ілона Маска, буде інтегрований у мережі Міністерства оборони США та працюватиме поряд із генеративними рішеннями Google.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Розвідка попередила про підготовку росією масштабної атаки

ВАЖЛИВО

Польща бойкотує відкриття Паралімпіади через допуск росіян

ПОЛІТИКА

Обстріли Херсона: частина міста без світла, можливі перебої з водою

ВІЙНА

Затримано військового, який напав із ножем на двох киян

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 98 бойових зіткнень: ворог атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру півдня

ВІЙНА

Атомний авіаносець США Gerald R. Ford увійшов у Середземне море

ПОДІЇ

На фронті за добу 16 лютого сталось 201 боєзіткнення – Генштаб

ВІЙНА

На фронті відбулося 137 бойових зіткнень, ворог застосував майже 6 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

На фронті відбулося 182 бойових зіткнення, ворог запустив 1654 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Туск розкритикував блокування допомоги Україні

ВАЖЛИВО

У Татарстані пролунали вибухи та зупинили роботу аеропорти

ВАЖЛИВО

160 боїв за добу, Гуляйпільський напрямок став найгарячішим – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Суд відправив під варту Германа Галущенка з можливістю застави

ВАЖЛИВО

Фейк: Українці у Франції розбивають каси самообслуговування McDonald’s через бургер «СВО»

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"