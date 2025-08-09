Щастинська РДА оптимізує штат, відповідно до розпорядження ОВА

Щастинська районна державна адміністрація (РДА) у Луганській області готується скоротити 25 штатних одиниць у межах загальної оптимізації кадрового складу. Про це повідомили в адміністрації після наради, що відбулася 8 серпня та була присвячена виконанню розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) — начальника обласної військової адміністрації (ОВА) Олексія Харченка від 30 липня 2025 року № 194 «Про оптимізацію працівників районних державних адміністрацій».

У РДА пояснили, що ці зміни пов’язані з урядовою реформою, яка стартувала 1 липня 2025 року. Вона передбачає скорочення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій по всій Україні на 1075 одиниць. Це, зокрема, торкнулося й Щастинського району.

📢 «У рамках урядових змін з 1 липня 2025 року відбулося зменшення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій на 1075 одиниць по всій країні, що стосується і Щастинської РДА. зокрема, скорочення стосується працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення у зв’язку з передачею частини повноважень Пенсійному фонду України», — повідомили в адміністрації.

⚠️ Важливо, що, за інформацією РДА, скорочення не означає негайного звільнення людей.

📢 «При цьому фактичне скорочення працюючих людей не розпочнеться, а зміни відбудуться за рахунок вакантних посад та оптимізації штату», — підкреслили у відомстві.

Таким чином, основний акцент робиться на зменшенні кількості незайнятих посад і структурних змін, а не на скороченні фактичних працівників.

Серед основних причин реформування кадрового складу називають перерозподіл функцій між органами влади. Частина обов’язків, якими раніше займалися відділи соціального захисту РДА, тепер передається Пенсійному фонду України. Це, за словами чиновників, дасть змогу уникнути дублювання функцій і підвищити ефективність роботи державних структур.

☝️ Нагадаємо, розпорядження про оптимізацію штатів райдержадміністрацій в Луганській області було підписано 30 липня 2025 року керівником Луганської обласної військової адміністрації Олексієм Харченком. Документ регламентує кількість працівників у кожній РДА та визначає порядок впровадження скорочень.

👉 Також повідомлялось, що у Луганській обласній військовій адміністрації розпочато процес масштабного внутрішнього переформатування. Проєкт цієї реформи представив очільник ОВА Олексій Харченко під час наради з керівниками структурних підрозділів.