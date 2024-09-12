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Російська тенісистка відгамселила себе по голові ракеткою

Денис Молотов
Денис Молотов
Російська тенісистка відгамселила себе по голові ракеткою

Тенісистам з росії слід масово лікувати проблеми із психічним станом. Після того, як вщент неадекватною поведінкою на корті відзначились чоловіки-тенісисти з терористичної сусідньої країни, на престижному турнірі серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі тенісистка з росії Вероніка Кудерметова виявила неадекватну поведінку на корті під час матчу другого кола та відгамселила себе по голові власною ракеткою. Її суперницею була Каміла Осоріо з Колумбії.

У вирішальному сеті Кудерметова мала значну перевагу, ведучи в рахунку 5:0. Проте вона несподівано втратила контроль над грою, програвши 19 із 20 очок. Згодом відбулось зрівняння рахунків – 5:5. За цих обставин росіянка почала агресивно бити себе ракеткою по голові, намагаючись завдати собі шкоди, або карала себе за щось.

Попри всі спроби, «така терапія» не принесла результату, і Вероніка програла два заключні гейми, поступившись у матчі загалом з рахунком 6:7, 7:6, 5:7.

👀 Цей випадок додає ще один приклад до серії інцидентів, коли російські спортсмени демонструють нестабільну поведінку на міжнародних змаганнях. Варто зазначити, що раніше на турнірі US Open російський тенісист до крові побив себе власною ракеткою.

👉 Також нагадаємо, що після завершення останнього турніру Великого Шолома цього року — US Open — WTA оновила рейтинг парного розряду. Серед лідерів опинилась українська тенісистка Людмила Кіченок, яка разом з латвійкою Альоною Остапенко здобула перемогу у Відкритому чемпіонаті США з тенісу в жіночому парному розряді.

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