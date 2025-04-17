Росія готує нові удари по енергетиці України, можливі атаки

Країна-агресор росія готується до нанесення нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це попередив шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з енергетиками, що відбулася у четвер, 17 квітня.

📢 «Знаємо, до чого готується росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари росії», – заявив глава держави.

Зеленський запевнив, що захист енергетичної системи триватиме, і подякував усім, хто долучається до цього процесу — не лише військовим, а й енергетикам, інженерам, ремонтникам, працівникам громад.

📢 «Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику. Але цей захист – не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області, – усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що, попри масовані обстріли та загрози, Україна пройшла третю зиму повномасштабної війни без блекауту.

📢 «Було складно, було багато загроз, відключень, втрат. Але Україна зберегла свою енергосистему – об’єднану, робочу. І це надзвичайно важливе досягнення нашого народу, саме народу. Багатьох людей, які захищають енергооб’єкти, відновлюють їх після ударів, ремонтують – і навіть під обстрілами, – будують те, що треба для захисту, забезпечують роботу електростанцій, мереж – усієї нашої енергетики. Сотні тисяч українців постаралися, щоб Україна не втратила енергетику», – сказав Зеленський.

На завершення виступу він вручив державні нагороди енергетикам, які проявили стійкість і професіоналізм під час критичних періодів.

☝️ Нагадаємо, що росія понад 30 разів порушувала енергетичне перемир’я. Як повідомлялося, навіть цієї ночі було атаковано один з енергетичних об’єктів. Україна регулярно надає партнерам та міжнародним організаціям документовані докази усіх випадків агресії проти енергетичної системи.

📌 Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський 17 квітня підписав закон № 4336-IX, спрямований на посилення захисту держінформації та кібербезпеки.