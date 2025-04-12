Росія атакувала Україну вночі: ППО збила 56 із 88 «шахедів»

У ніч на суботу, 12 квітня, російські загарбники здійснили чергову масштабну атаку на Україну, використавши 88 ударних дронів-камікадзе типу «Shahed» та безпілотники-імітації різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

📌 За офіційними даними, удари здійснювалися з напрямків російських міст Курськ, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ.

💥 Атаку відбивали сили ППО: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

🔻 У зведенні військових станом на 9:00 йдеться:

«Підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (та безпілотників інших типів) у північних, південних, східних і центральних регіонах країни. Ще 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)».

📌 Через атаку постраждали п’ять регіонів України:

Київщина : зафіксовано три пожежі, є троє поранених ;

: зафіксовано три пожежі, є ; Харківщина : три удари БпЛА, два з яких — у Немишлянському районі;

: три удари БпЛА, два з яких — у Немишлянському районі; Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина — про наслідки уточнюється.

☝️ Нагадаємо, раніше Повітряні сили попереджали про активність “шахедів” у повітряному просторі над півднем і сходом України, зокрема над Харківською та Київською областями.

Також раніше стало відомо, що російські окупаційні війська вдень п’ятниці, 11 квітня, обстріляли з артилерії Херсон.Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація обласної військової адміністрації (ОВА).

Унаслідок чергового ворожого удару, щонайменше п’ятеро мирних жителів отримали поранення. Російська терористична армія в черговий раз обрала своєю ціллю житлову забудову й атакувала мирних людей.