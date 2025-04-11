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Російські війська обстріляли Херсон: щонайменше п’ятеро поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські війська обстріляли Херсон: щонайменше п’ятеро поранених

Російські окупаційні війська вдень п’ятниці, 11 квітня, обстріляли з артилерії Херсон. Унаслідок чергової ворожої атаки, щонайменше п’ятеро мирних жителів отримали поранення. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

🚑➡️ Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 80-річна жінка – у неї діагностували вибухову травму, а також поранення попереку та ніг. Її доставили до лікарні.

🚑➡️ Ще один потерпілий — 49-річний чоловік, який отримав вибухову травму та поранення шиї. Він також госпіталізований.

🚑➡️ Крім того, 71-річна жінка та 73-річний чоловік дістали вибухові травми, контузії та забої. Їм надали медичну допомогу на місці бригадами екстреної меддопомоги.

🚑➡️ У лікарню звернувся й 56-річний мешканець Дніпровського району, який зазнав уламкових поранень ноги внаслідок артилерійського удару. У нього також зафіксовано вибухову травму — чоловік перебуває під наглядом медиків.

Як виглядає Дніпровський район Херсона після нещодавніх ударів ворожої армії показали на відео Херсонської ОВА.

Російські терористи в черговий раз обрали своєю ціллю житлову забудову та мирних людей.

📢 «Через ворожі обстріли потрощено житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Пʼятеро херсонців – поранені. Двом потерпілим бригада “швидкої” надала допомогу на місці, решта – ушпиталені до лікарні», – йдеться в повідомленні ОВА.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що У Херсоні внаслідок чергового російського обстрілу постраждали 31-річна вагітна жінка та її малолітній син. Жінку та дитину вдалося витягнути з-під завалів.

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