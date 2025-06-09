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Рекорд української ППО: за ніч знешкоджено 479 дронів і ракет рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Рекорд української ППО: за ніч знешкоджено 479 дронів і ракет рф

У ніч на 9 червня протиповітряна оборона (ППО) України встановила новий абсолютний рекорд, знищивши 479 ворожих повітряних цілей за одну добу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, наголосивши, що це найбільша кількість перехоплених дронів і ракет за весь період повномасштабного вторгнення.

📢 «Всього противник задіяв 499 засобів повітряного нападу, з яких знищено 479», — зазначили у зведенні.

Зокрема, в атаку були залучені:
      • 479 ударних безпілотників типу «Shahed» та дронів-імітацій різного призначення з напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ (РФ);
      • 4 ракети Х-47М2 «Кинджал» (Тамбовська область);
      • 10 крилатих ракет Х-101 (Саратовська область);
      • 3 ракети Х-22, запущені над Чорним морем;
      • 2 ракети Х-31П (також з району Чорного моря);
      • 1 ракета Х-35, випущена з території тимчасово окупованого Криму.

☝️ Атака відбивалася із залученням усіх можливих засобів ППО: авіацією, зенітно-ракетними комплексами, підрозділами радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільними вогневими групами (МВГ) та дронами.

Рекорд української ППО: за ніч знешкоджено 479 дронів і ракет рф🔍 За оперативними даними станом на 10:30:
      • 292 цілі знищені безпосередньо вогневими засобами;
      • 187 – втрачені локаційно або пригнічені засобами РЕБ;
      • 277 БпЛА знищено, 183 – подавлено;
      • знищено 10 ракет Х-101, 4 ракети «Кинджал», 2 Х-31П та 1 Х-35;
      • 2 ракети Х-22 не досягли цілей.

📌 Разом з тим зафіксовано влучання ворожих засобів у 10 локаціях, а також падіння уламків у ще 17 місцях.

🔁 До цього найбільшим показником було 406 збитих об’єктів 6 червня, коли рф застосувала 452 ракети й дрони. Ще раніше, 1 червня, ворог здійснив 479 пусків, однак тоді ППО знищила менше цілей, ніж сьогодні.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 9 червня українські Сили спеціальних операцій (ССО) у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони здійснили точкову атаку на аеродром Саваслейка, розташований у Нижегородській області на росії.

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