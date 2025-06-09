Рекорд української ППО: за ніч знешкоджено 479 дронів і ракет рф

У ніч на 9 червня протиповітряна оборона (ППО) України встановила новий абсолютний рекорд, знищивши 479 ворожих повітряних цілей за одну добу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, наголосивши, що це найбільша кількість перехоплених дронів і ракет за весь період повномасштабного вторгнення.
📢 «Всього противник задіяв 499 засобів повітряного нападу, з яких знищено 479», — зазначили у зведенні.
Зокрема, в атаку були залучені:
-
-
- 479 ударних безпілотників типу «Shahed» та дронів-імітацій різного призначення з напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ (РФ);
- 4 ракети Х-47М2 «Кинджал» (Тамбовська область);
- 10 крилатих ракет Х-101 (Саратовська область);
- 3 ракети Х-22, запущені над Чорним морем;
- 2 ракети Х-31П (також з району Чорного моря);
- 1 ракета Х-35, випущена з території тимчасово окупованого Криму.
-
☝️ Атака відбивалася із залученням усіх можливих засобів ППО: авіацією, зенітно-ракетними комплексами, підрозділами радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільними вогневими групами (МВГ) та дронами.
🔍 За оперативними даними станом на 10:30:
-
-
- 292 цілі знищені безпосередньо вогневими засобами;
- 187 – втрачені локаційно або пригнічені засобами РЕБ;
- 277 БпЛА знищено, 183 – подавлено;
- знищено 10 ракет Х-101, 4 ракети «Кинджал», 2 Х-31П та 1 Х-35;
- 2 ракети Х-22 не досягли цілей.
-
📌 Разом з тим зафіксовано влучання ворожих засобів у 10 локаціях, а також падіння уламків у ще 17 місцях.
🔁 До цього найбільшим показником було 406 збитих об’єктів 6 червня, коли рф застосувала 452 ракети й дрони. Ще раніше, 1 червня, ворог здійснив 479 пусків, однак тоді ППО знищила менше цілей, ніж сьогодні.
☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 9 червня українські Сили спеціальних операцій (ССО) у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони здійснили точкову атаку на аеродром Саваслейка, розташований у Нижегородській області на росії.