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ПОЛІТИКА

Рада ЄC затвердила новий режим санкцій проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада ЄC затвердила новий режим санкцій проти росії

Рада Європейського Союзу затвердила новий режим санкцій проти росії через її дестабілізаційну діяльність за кордоном. Про це йдеться на офіційному сайті Ради ЄС у вівторок, 8 жовтня.

📢 «Ці нові рамки дозволять ЄС переслідувати фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у діях і політиці уряду рф, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їх безпеку, незалежність і цілісність, а також цінності міжнародні організації та треті країни», – зазначено у заяві Ради ЄС.

Нові санкційні заходи будуть спрямовані на протидію гібридним загрозам, включно з втручанням у виборчі процеси, саботажем критично важливої інфраструктури, поширенням дезінформації, кібератаками та маніпуляціями з міграційними потоками.

Введені заходи передбачають заморожування активів і заборону на співпрацю з громадянами та компаніями Євросоюзу. Також передбачено обмеження на в’їзд для осіб, які потраплять до санкційного списку.

Це рішення було ухвалено на основі пропозиції Жозепа Борреля, Верховного представника ЄС із закордонних справ. Ці заходи є відповіддю на зростаючі гібридні операції росії в Європі.

📢 «Сьогоднішнє рішення, засноване на пропозиції верховного представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, є частиною відповіді ЄС на триваючу кампанію гібридної діяльності росії, яка нещодавно посилилася завдяки новим операціям на європейській території», – зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що спочатку ЄС планував впровадити загальні санкції, але вирішив зосередитися на боротьбі з гібридними загрозами з боку росії. Хоча наразі конкретних імен у санкційному списку немає, їх планують додати найближчим часом.

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