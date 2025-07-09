Четвер, 10 Липня, 2025
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Прикордонники зупинили спробу втечі з України через Тису

Денис Молотов
Денис Молотов
Прикордонники зупинили спробу втечі з України через Тису

На Закарпатті прикордонники зупинили п’ятьох чоловіків, які планували перепливти Тису та втекти з України до Угорщини на надувних автомобільних камерах. Про це 9 липня повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зупинили спробу втечі з України через Тису📢 «П’ятьох чоловіків — жителів Закарпаття, які у супроводі двох жінок прямували до держрубежу, затримали прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону ввечері 8 липня», — йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, кожен із чоловіків ніс із собою гумову камеру від автомобільного колеса, яку мав намір використати як засіб переправлення через річку. Зловмисники сподівались перепливти Тису і потрапити на територію Угорщини в обхід пунктів пропуску.

☝️ Жінки, які супроводжували чоловіків, імовірно, виконували функцію провідників та допомагали їм дістатися до місця незаконного перетину кордону. Після появи прикордонного наряду група спробувала втекти, однак після кількох попереджувальних пострілів вгору їх було зупинено.

У ДПСУ зазначили, що викриття групи стало можливим завдяки інформації, яку надали офіцери оперативно-розшукового відділу «Дякове».

Усіх чоловіків притягнули до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Обидві жінки також затримані, наразі тривають слідчі дії щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

📌 Нагадаємо, раніше на Дністрі прикордонники зупинили двох чоловіків, які намагались перетнути річку на тюбінгах з одним веслом.

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