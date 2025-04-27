Неділя, 27 Квітня, 2025
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Прем’єр Гренландії: острів ніколи не стане «шматком власності» для купівлі

Денис Молотов
Денис Молотов
Прем'єр Гренландії: острів ніколи не стане «шматком власності» для купівлі

Новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, якому 33 роки, 27 квітня заявив, що острів нізащо й ніколи не стане «шматком власності», який можна купити. Про це повідомляє агентство Reuters.

Під час свого першого візиту до Данії після вступу на посаду 7 квітня, Нільсен прокоментував нещодавні заяви США щодо можливого захоплення Гренландії.

📢 «Ми ніколи, за жодних обставин, не станемо власністю, яку можна купити, і, на мою думку, це найважливіше, що потрібно зрозуміти», — наголосив він у розмові з журналістами.

Прем’єра Гренландії супроводжувала прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен, яка раніше вже відреагувала на подібні заяви президента США Дональда Трампа, зазначивши, що «не можна анексувати іншу країну».

У своїй промові Нільсен підкреслив, що Гренландія має намір «зблизитися з Данією» у нинішніх умовах. Його візит відбувся незабаром після поїздки Фредеріксен до Гренландії на початку квітня.

Лідери обох країн також висловили готовність до переговорів із чинним американським президентом.

📢 «Ми готові до міцного партнерства і подальшого розвитку, але ми хочемо поваги», — заявив Нільсен. Прем’єр також додав, що Гренландія прагне й готова поглибити відносини зі США.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово висловлював наміри анексувати Гренландію. У неділю він вкотре підтвердив цей намір, заявивши, що це станеться «на 100%», і не виключив можливого застосування військової сили.

Трамп також висловив переконання, що прем’єр Нідерландів Марк Рютте «відіграє важливу роль» у процесі приєднання острова до США.

Генсек НАТО утримався від коментарів, заявивши, що «не хоче втягувати Альянс» у це питання. Хоча й визнав стратегічну важливість Гренландії в контексті активності росії та Китаю в Арктиці.

Також нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав американську базу на північному заході Гренландії. Там він розкритикував позицію Данії щодо острова та наголосив на його стратегічному значенні для Вашингтона.

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