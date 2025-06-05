Четвер, 5 Червня, 2025
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Північна Корея підтвердила стратегічну підтримку кремля

Денис Молотов
Денис Молотов
Північна Корея підтвердила стратегічну підтримку кремля

Під час переговорів у Пхеньяні 5 червня диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про «беззастережну підтримку» москви. Включно з позицією рф у «українському питанні». Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

Зустріч Кіма з секретарем Ради безпеки росії сергієм шойгу стала другою за останні три місяці. У центрі обговорення — розвиток стратегічного партнерства, домовленості з минулих зустрічей та ситуація на фронті в Україні.

📢 «Кім Чен Ин підтвердив, що уряд КНДР і надалі беззастережно підтримуватиме позицію росії та її зовнішню політику з усіх найважливіших міжнародних політичних питань, включно з українським питанням», — цитує KCNA.

У повідомленні зазначено, що сторони провели «широкий обмін думками щодо ситуації навколо України» та міжнародної обстановки загалом. Розмова засвідчила «консенсус позицій» обох урядів.

сергій шойгу, зі свого боку, подякував Кім Чен Ину за «героїзм» північнокорейських військових, які вже беруть участь у бойових діях на боці росії.

☝️ За даними південнокорейської розвідки, КНДР направила до рф 11 000 військовослужбовців, з яких щонайменше 4 000 вже загинули або отримали поранення в боях, переважно у Курській області.

Відомо, що у 2024 році відбувся візит російського диктатора путіна до КНДР. Після цього візиту було підписано договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома диктаторами. Він включає положення про взаємну військову підтримку у разі зовнішньої агресії.

Також шойгу і Кім обговорили питання «збереження історичної пам’яті» про участь корейських солдатів у бойових діях на боці росії. А також подальші кроки реалізації міждержавної угоди.

☝️ Нагадаємо, що росія та Північна Корея започаткували інфраструктурний проєкт — будівництво автомобільного мосту через річку Туманну. Він повинен стати символом їхнього стратегічного партнерства.

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