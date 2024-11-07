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Перед законом відповідатимуть п’ятеро окупаційних «силовиків» з Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
Перед законом відповідатимуть п’ятеро окупаційних «силовиків» з Луганщини

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру п’ятьох колаборантів з Луганщини, яким загрожує до 15 років ув’язнення. Зловмисники обіймали керівні посади в так званих «правоохоронних» структурах, створених російськими окупантами. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганські області.

Серед підозрюваних — колишній правоохоронець-зрадник, що навесні у 2022 році прибув із Луганська до Старобільська, щойно захопленого російськими військами, щоб обійняти посаду «начальника відділу» у складі окупаційної «прокуратури».

Відомо, що цей зрадник почав співпрацювати з окупаційними силами ще після 2014 року, коли вступив до так званої «генпрокуратури лнр». Наразі його розшукують за участь у терористичній організації.

СБУ також висунула підозру двом експрацівникам правоохоронних органів, які на окупованих територіях очолили структури ворожої «поліції».

Один з них став начальником «карного розшуку» в «Станично-Луганському райвідділі мвс лнр», інший — керівником «мрев» в окупованій Марківці. Останній фігурант також перейшов на бік проросійських бойовиків у 2014 році і з того часу займав «командирські»  посади в окупаційній «поліції».

Наразі розслідування щодо них триває.

Водночас обвинувальні матеріали щодо двох інших фігурантів уже передано до суду. Йдеться про очільника «Старобільського СІЗО – начальника арештного дому увп мвс лнр» та «помічника прокурора» з незаконної «прокуратури» в Новопсковському районі. Їм висунуті обвинувачення за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — «колабораційна діяльність».

Як повідомлялося раніше, саме за цей злочин за матеріалами СБУ 15 років тюрми з конфіскацією майна заочно отримав ще один псевдоправоохоронець – «заступник прокурора Новоайдарського району лнр».

Розслідування у цих справах здійснювали співробітники ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Перед законом відповідатимуть п’ятеро окупаційних «силовиків» з Луганщини

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишня координаторка проєктів однієї з громадських організацій у Старобільську на Луганщині отримала заочний вирок за матеріалами слідства Служби безпеки України.

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