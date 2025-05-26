Обстріли Сумщини: загиблі, поранені та масовані атаки

У Сумській області внаслідок обстрілів з боку російських військ протягом доби загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) 26 травня.

Згідно з офіційною інформацією, росіяни відкрили артилерійський вогонь по селу Кіндратівка Хотінської громади. Внаслідок цього загинув 48-річний місцевий мешканець, ще один чоловік, 52 років, був поранений.

🔹 Крім того, у Роменській громаді в результаті удару безпілотника постраждав 42-річний цивільний, який отримав поранення.

💥 У період з ранку 25 травня до ранку 26 травня загалом зафіксовано 80 обстрілів, під які потрапили 33 населені пункти у 15 територіальних громадах. Найбільш інтенсивні атаки мали місце у Сумському та Шосткинському районах.

🔻 Російські війська застосували широкий арсенал озброєння у Сумській області:

▪️ приблизно 10 ударів керованими авіабомбами (КАБ),

▪️ 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ),

▪️ майже 20 скидань ВОГ з дронів,

▪️ удари FPV-дронами та інші атаки з використанням безпілотників.

🏚️ Серед зафіксованих руйнувань:

▪️ у Хотінській громаді пошкоджено кілька житлових будинків,

▪️ у Роменській — один приватний будинок.

🚨 Упродовж доби місцеві органи влади спільно з рятувальниками ДСНС, поліцією та волонтерами евакуювали 125 жителів прикордонних громад. Через ворожі обстріли Сумщини, повітряна тривога в області тривала 14 годин 41 хвилину.

☝️ Також раніше повідомлялось, що агресор випустив дев’ять крилатих ракет і задіяв 355 ударних безпілотників різних типів. Це другий поспіль абсолютний рекорд за кількістю дронів у межах однієї атаки.