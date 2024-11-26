НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій окремим пунктом міститься заклик до членів Альянсу про передачу Україні ракет середньої дальності. Таке рішення було прийнято напередодні.

📌 Документ передбачає звернення до урядів і парламентів країн-членів НАТО із закликом:

посилити санкційний тиск на росію та Північну Корею; забезпечити Україну всіма необхідними засобами для самозахисту, зокрема ракетами середньої дальності, здатними стримувати подальшу агресію.



Деталі резолюції

Голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв уточнив, що мова йде про ракети з дальністю від 1000 до 5500 км, здатні завдавати ударів по стратегічних об’єктах у глибині території росії. Як приклад, Чернєв згадав американські ракети Tomahawk.

📢 «Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї. Це рішення – перший крок, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО прийняти відповідне рішення», – написав Чернєв у Facebook.

Він також нагадав, що під час минулої сесії Парламентської асамблеї НАТО, за ініціативи української делегації, було підтримано заклик надати дозвіл Україні на удари по об’єктах у глибині території рф. І тим самим, це питання вийшло на політичний рівень.

📢 «Сподіваємося на позитивне рішення і цього разу», – додав народний депутат.

Реакція на можливу передачу ракет Tomahawk

29 жовтня видання The New York Times повідомило, що у рамках пакета неядерного стримування Плану перемоги, презентованого шостим президентом України Володимиром Зеленським, Україна прагне отримати ракети Tomahawk. Інформацію підтвердили високопосадовці США.

Втім, шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що дані про передачу ракет мали залишатися конфіденційними.

📢 «Злив такої інформації свідчить про відсутність конфіденційності між партнерами», – зазначив Зеленський.

👀 Через можливість передачі більш потужних ракет до України, вже занепокоїлись й у кремлі.