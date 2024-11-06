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На росії відбулась атака дронів у Дагестані

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії відбулась атака дронів у Дагестані

На росії влада Дагестану поскаржилась та повідомила про атаку дронів над містом Каспійськ вранці 6 листопада. На кадрах, які почали поширюватися в мережі, видно проліт безпілотника над містом та його вибух, нібито спричинений дією системи ППО. Глава Дагестану Сергій Меліков підтвердив інформацію про інцидент на своєму Telegram-каналі.

📢 «Нині з’ясовуються обставини того, що сталося. Працює оперативний штаб, перебуваю на постійному зв’язку з відповідальними органами», – написав Меліков, додавши, що протиповітряна оборона, нібито, успішно знищила безпілотник над містом.

Попри заяви місцевої влади, мешканці Каспійська повідомляють у соцмережах про нові вибухи після «збиття» дрона. Згодом російські ЗМІ повідомили, що аеродром у Махачкалі (столиці Дагестану) було закрито через можливу загрозу дронів та впроваджено надзвичайний режим «ковьор».

Каспійськ, місто-супутник Махачкали, розташоване на березі Каспійського моря поблизу великого міжнародного аеропорту. У місті проживає близько 100 тисяч народонаселення.

Каспійськ також є військово-морською базою для російської Каспійської флотилії. У цьому пункті базуються частини берегових військ, включаючи морську піхоту, яка брала участь у бойових діях на території України. Флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях.

За інформацією з соціальних мереж, атака могла бути спрямована на військовий порт, де розташовані підрозділи берегових військ та морської піхоти.

На нових відео можна побачити, куди саме влучив дрон у військовому порту Каспійська.

☝️ Раніше ударний безпілотник атакував будівлю Російського університету спецназу в чеченському Гудермесі.

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