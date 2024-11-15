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СУСПІЛЬСТВО

На Київщині особа у військовій формі влаштувала стрілянину при спробі «мобілізувати» людину

Денис Молотов
Денис Молотов
На Київщині особа у військовій формі влаштувала стрілянину при спробі «мобілізувати» людину

У Міністерстві оборони прокоментували інцидент у селі Щасливе Київської області, де чоловік у військовій формі відкрив стрілянину на одному з підприємств. За словами очевидців, стрілянину влаштував співробітник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Пресслужба Міноборони оприлюднила офіційну заяву з цього приводу в п’ятницю, 15 листопада.

📢 «Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї. У разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення матеріали будуть направлені до правоохоронних органів для подальшого розслідування та ухвалення відповідних рішень», – зазначено в повідомленні відомства.

Поліція також долучилася до розслідування. Як повідомили в обласному управлінні поліції, попередні дані свідчать, що постріли зробив представник добровільного формування територіальної громади (ДФТГ). Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини.

На Київщині особа у військовій формі влаштувала стрілянину при спробі «мобілізувати» людину

Відео стрілянини опублікували у багатьох Телеграм-каналах 15 листопада. На кадрах видно чоловіка, у військовій формі, який переслідує іншу людину та робить кілька пострілів. Свідки заявляють, що інцидент стався на одному із промислових підприємств у селі Щасливе на Київщині.

На Київщині особа у військовій формі влаштувала стрілянину при спробі «мобілізувати» людину

Цей випадок став черговим у серії скандалів, пов’язаних із представниками ТЦК та СП. Так, 7 вересня в Одесі розгорівся скандал після появи відео, на якому військовий напав із кулаками на жінку.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) нині працюють близько 36 тисяч осіб (працівників, цивільних, військових, жінок). Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у четвер, 14 листопада, в етері національного телемарафону «єдині новини».

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