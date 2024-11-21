МЗС: якщо підтвердитися удар саме МБР, то можна буде констатувати, що путінська росія деградувала до стану КНДР

Якщо підтвердиться використання та удар кремлем саме міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), то можна буде констатувати, що путінська росія деградувала до стану Північної Кореї. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу у четвер, передає УНН.

📢 “Якщо підтвердиться використання саме міжконтинентальної балістичної ракети, то ми вважаємо, що можна буде констатувати, що путінська росія деградувала до стану Північної Кореї, яка час від часу достатньо регулярно запускає такі ракети такого типу лякаючи своїх сусідів та світ”, – сказав Тихий

Перед цим він зазначав, що Україна наразі очікує експертних висновків для визначення конкретного типу цієї нової ракети. Вона була застосована росією цього ранку по місту Дніпро.

📢 “Наразі дійсно відомо, що за льотно-технічними характеристиками такі характеристики мають міжконтинентальні балістичні ракети. Але ми чекаємо висновків експертів для того, щоб з конкретними фактами стверджувати, який саме тип ракети був, і тоді будемо готові більш ширше та детальніше говорити”, – заявив Тихий.

Проте він наголосив, що сам удар і використання нового типу ракети в принципі підтверджено.

📢 “Що це новий тип ракети – ще раз доводить, що росія не прагне миру попри всі заяви та коментарі, які лунають джерелами в різних ЗМІ. Вона прагне війни й розширення цієї війни, і вже розширює цю війну, географічно й з точки зору застосування різних типів озброєння”, – сказав речник МЗС.

Окрім того, він проінформував, що у зв’язку із використанням росією нового типу озброєння проти України МЗС вже вживає низку політико-дипломатичних кроків.

📢 “Зокрема ми вже звернулися до наших партнерів з інформуванням про те, що відбулося, про те, що нам відомо на цю хвилину. Ми також вже залучаємо механізми ООН, механізми НАТО й плануємо залучити механізми ОБСЄ для реагування на цю подію. Тобто будуть формальні звернення, ноти й будуть скликання окремих форматів для того, щоб розбудити світ, привернути увагу до того, що відбулося”, – розповів Тихий.

Він вважає, що повільна реакція партнерів продиктована тим, що вони самі вивчають дані. Вивчають для того, щоб мати змогу конкретно оцінити, що було застосовано.

📢 “Ми закликаємо світову спільноту, кожного лідера, кожну державу, які поважають статут ООН, уже зараз негайно реагувати на застосування, використання росією нового типу озброєння, явно підвищення рівня озброєння, яке використовується проти України. Тобто не чекати детальних експертних висновків. Уже факт застосування нового озброєння є, закликаємо реагувати”, – сказав Тихий.

Окрім заяв, наголосив Тихий, Україна потребує від партнерів конкретних дій.

📢 “Окрім заяв, ми потребуємо від партнерів та союзників конкретних дій для захисту життів, ідеться про зміцнення повітряного щита над Україною, надання Україні комплексів, які здатні перехоплювати такий тип ракет. Такі комплекси у світі є. Відповідно, час передати їх Україні. І загалом посилення військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки нашої держави у боротьбі проти рф”, – наголосив Тихий.

Доповнення

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що росія випустила міжконтинентальну балістичну ракету та ще 8 ракет, збито шість Х-101.

Західний чиновник у коментарі заявив ABC News, що на Заході не підтверджують використання міжконтинентальної балістичної ракети армією рф проти України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що сьогодні росія використала проти України нову російську ракету. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи.