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Моссад провів три секретні операції в Ірані — ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Моссад провів три секретні операції в Ірані — ЗМІ

Ізраїльська розвідка (Моссад) реалізувала три секретні операції на території Ірану. Про це в п’ятницю, 13 червня, повідомив ізраїльський журналіст Аміт Сегаль із посиланням на джерела в одній зі спецслужб.

У центральних районах Ірану агенти «Моссаду» таємно розгорнули високоточну зброю поблизу іранських зенітно-ракетних комплексів. Коли розпочався удар, ракети було випущено безпосередньо з іранських територій, що перебувають під контролем Тегерану. Вогонь вівся саме по іранських системах ППО.

📢 «Винищувальні загони Моссаду діяли у центральному Ірані, щоб оперативно розгорнути системи високоточної зброї на відкритій місцевості поблизу зенітно-ракетних комплексів. З початком атаки вони були активовані та з великою точністю вразили цілі», — уточнив Сегаль.

☝️ У межах іншої операції спецпризначенці ізраїльської розвідки замаскували складні бойові системи в автомобілях, які курсували поблизу стратегічних об’єктів. Ці системи були створені виключно на території Ірану. У визначений момент вони були активовані, і ударів зазнали об’єкти протиповітряної оборони.

📢 «У другій операції для нейтралізації систем ППО, які могли загрожувати ізраїльським ВПС, були встановлені високотехнологічні бойові комплекси на транспортних засобах. У момент початку наступу ці системи були приведені в дію, завдавши точних ударів по оборонних рубежах Ірану», — йдеться у дописі.

🔺 Третя фаза передбачала створення розвідувальної бази дронів з вибухівкою безпосередньо на території Ірану. Ці безпілотники було активовано на початку атаки та спрямовано на ракетні установки класу «земля-земля», розміщені на базі Асфакабад поблизу столиці. Дрони успішно знищили об’єкти, які становили потенційну загрозу для Ізраїлю.

📢 «У третій фазі розвідка створила приховану базу дронів з вибухівкою в самому серці Ірану. Під час атаки ці безпілотники були спрямовані на ракетні системи, розміщені на стратегічній базі Асфакабад, які становили пряму загрозу для Ізраїлю та його громадян», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє журналіст Сегаль, у результаті цих трьох операцій були уражені ключові елементи стратегічного ракетного комплексу Ірану та суттєво обмежено його оборонні спроможності. За його словами, дії «Моссаду» охоплювали «широкомасштабне впровадження спеціального озброєння, його розгортання по всій країні та точкове застосування проти визначених цілей».

✅ Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац підтвердив, що Ізраїль продовжуватиме проведення операцій, спрямованих на «зрив іранської ядерної програми».

☝️ Нагадаємо, що 1 червня Служба безпеки України реалізувала операцію «Павутина», яка стала масштабною атакою на російську стратегічну авіацію. Унаслідок цієї дії були уражені чотири авіабази, де знищено 13 літаків і пошкоджено ще 28. У зв’язку з технологічною відсталістю, нині росія не здатна відновити втрати та не має можливості виробляти нові стратегічні бомбардувальники.

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