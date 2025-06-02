москва передала Україні “меморандум” щодо припинення вогню — Умєров

Під час чергового раунду переговорів у Стамбулі росія офіційно передала Україні свій «меморандум», що стосується досягнення миру та припинення бойових дій. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на брифінгу 2 червня.

📢 «Лише під час сьогоднішньої зустрічі рф передала свій ‘меморандум’. Українська команда матиме тиждень на вивчення документа, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки», — зазначив міністр.

Умєров також нагадав, що кілька днів тому Україна передала свій власний документ, який містить бачення можливого припинення вогню, проте відповіді від російської сторони тоді не надійшло.

📢 «Тільки під час сьогоднішньої дискусії відповіли. Вони сказали, що їм потрібно щонайменше тиждень, щоб розглянути будь-яку відповідь», — уточнив він.

У свою чергу представник російської делегації володимир мединський підтвердив факт передачі документа через Туреччину та окреслив його структуру:

📢 «Ми передали наш меморандум турецькій стороні, який складається з двох частин. Перша: як досягти справжнього довгострокового миру. І друга частина: які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню. Причому в другій частині навіть є варіативність: вчинити цим шляхом або вчинити цим шляхом», — сказав він.

За словами Мединського, цей план є «досить докладним і опрацьованим», і українська сторона погодилась взяти його на розгляд.

📢 «Вивчать — дадуть відповідь. Ми подивимося», — додав він.

🔎 Тим часом видання Axios, посилаючись на джерела, повідомляє: умови, викладені у «меморандумі», залишились незмінними. Як і раніше, москва вимагає виведення українських військ із чотирьох регіонів, які вона не контролює повністю.

🤝 Нагадаємо, що за результатами другого раунду переговорів сторони домовились про обмін полоненими «всіх на всіх» у межах двох категорій, а також про передачу тіл загиблих.