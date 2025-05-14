Сильний землетрус поблизу Криту: поштовхи відчули в п’яти країнах

Землетрус біля Криту магнітудою 6,1 стався пізно ввечері 13 травня, спричинивши занепокоєння в регіоні Східного Середземномор’я. Про це повідомляє видання The Watchers з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

📌 Епіцентр землетрусу розташовувався південніше острова Крит на глибині 71 км. Підземні поштовхи відчули не лише мешканці Греції. Коливання ґрунту зафіксували також у Туреччині, Єгипті, Лівані, Йорданії та навіть Ізраїлі, зокрема в Тель-Авіві.

📊 За попередніми оцінками, приблизно 3000 осіб відчули сильні поштовхи, стільки ж – помірні. Ще понад 684 000 мешканців регіону відчували слабкі коливання.

У відповідь на інтенсивність землетрусу грецькі екстрені служби випустили попередження про можливість цунамі. Мешканців прибережних регіонів було оперативно поінформовано через системи сповіщення та закликано уникати пляжів та берегової лінії.

Попри широку географію поштовхів, повідомлень про постраждалих або серйозні руйнування наразі не надходило.

☝️ Нагадаємо, це вже не перший потужний землетрус у регіоні за останній місяць. 23 квітня сейсмічні коливання магнітудою 6,2 сталися у Мармуровому морі неподалік Стамбула – тоді травмувань зазнали понад 230 осіб. А 25 квітня землетрус магнітудою 6 стався в Еквадорі, поштовхи відчули навіть у сусідній Колумбії.

👉 Також повідомлялось про потужний землетрус сколихнув Стамбул у середу, 23 квітня. За повідомленням турецького державного агентства Anadolu, сила поштовхів у епіцентрі сягнула магнітуди 6,2. Підземні коливання зафіксували в Мармуровому морі, на глибині майже 7 кілометрів.