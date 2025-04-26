McDonald’s намагається повернути свій бренд на росії – росЗМІ

Американська всесвітньо відома корпорація McDonald’s звернулася до Роспатенту із заявкою на реєстрацію свого товарного знака «Макдоналдс». Про це повідомило російське агентство РІА Новості в суботу, 26 квітня.

Як зазначається, заявку на реєстрацію було подано ще в грудні 2024 року. Наразі російський орган офіційно прийняв її до розгляду.

📢 «Під товарним знаком “Макдоналдс” компанія хоче виробляти та продавати в росії напої та їжу, у тому числі швидкого приготування, надавати ресторанні послуги та здійснювати доставку їжі та напоїв», – йдеться у повідомленні.

☝️ Варто нагадати, що в березні 2022 року McDonald’s оголосив про вихід з російського ринку через війну в Україні. У корпорації тоді заявили, що «володіння бізнесом у рф стало недоцільним і несумісним із цінностями McDonald’s».

Після цього всі ресторани були продані новому власнику та відкрилися під брендом «Вкусно і точка». Водночас McDonald’s зберіг право викупити бізнес на росії на ринкових умовах протягом 15 років.

Перший ресторан McDonald’s на росії було відкрито ще в 1990 році на Пушкінській площі у москві. Тоді подія стала символом відкритості Радянського Союзу до Заходу.

☝️ Раніше було повідомлено, що росія просить компанії вказати, які санкції москва повинна прагнути скасувати перед переговорами з Вашингтоном. Про це поінформували агенцію Reuters двоє російських бізнесменів. Вони додали, що обмеження, які перешкоджають потокам транскордонних платежів, є найболючішими.