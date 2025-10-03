Харківщина: посилюють примусову евакуацію родин із дітьми

У Харківській області планується розширення заходів примусової евакуації родин із дітьми. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram 2 жовтня.

📢 «На Куп’янському та Ізюмському напрямках триває евакуація. Плануємо розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку», — наголосив очільник ОВА.

Також, за його словами, місто Куп’янськ залишається під контролем Збройних сил України, а ситуація на фронті стабільна завдяки діям українських військових.

☝️ Олег Синєгубов також поінформував про ситуацію у Балаклії. Там тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного удару, який стався 1 жовтня.

📢 «Ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку в центрі Балаклії, виникла пожежа. На жаль, загинула 70-річна жінка, ще дев’ять людей отримали поранення», — повідомив голова ОВА. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька легкових автомобілів та одну з квартир на п’ятому поверсі багатоповерхівки.

📌 Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що у 15 областях та Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць для евакуйованих громадян, включно з умовами для маломобільних людей.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти середи російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши п’ять ракет і 49 безпілотників різних типів.