Комбінований удар по Києву: пожежі, руйнування і постраждалі

У ніч проти 24 травня столиця України зазнала масованої атаки з боку російських загарбників. Ворог застосував ударні безпілотники (БпЛА) та балістичні ракети. Унаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі в кількох районах Києва, постраждали щонайменше 14 людей, зокрема одна дитина. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

💥 У Солом’янському районі вогонь охопив квартири на 4-му та 5-му поверхах житлової п’ятиповерхівки. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та вивели з будівлі чоловіка із попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».

💥 В Оболонському районі сталося займання балконів на 3-6 поверхах дев’ятиповерхового будинку. Пожежники евакуювали трьох людей на свіже повітря, ще четверо звернулися до медиків із симптомами гострої реакції на стрес.

💥 У Святошинському районі пожежа спалахнула в одноповерховій нежитловій будівлі, де зберігалися лакофарбові матеріали. Гасіння тривало, дані щодо потерпілих уточнюються.

🏠 На Київщині, у місті Березань, уламки БпЛА спричинили загоряння у приватному домоволодінні. Пожежу вдалося загасити, двом потерпілим надано медичну допомогу.

📈 За оновленими даними, внаслідок нічної атаки постраждали 14 людей, серед них одна дитина. ДСНС повідомила про гасіння пожеж у трьох районах столиці: Солом’янському, Оболонському та Святошинському.

Також шостий президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив:

📢 «Зараз у Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. На місцях влучань і падінь уламків – усюди, де потрібно, – тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби. Вночі в місті було багато пожеж та вибухів. Знову постраждали житлові будинки, автомобілі, підприємства. Є, на жаль, поранені».

Глава держави також зазначив, що за ніч по Україні було випущено 250 ударних дронів (переважно іранські Shahed), а також 14 балістичних ракет. Постраждали Київська, Одеська, Вінницька, Сумська, Харківська, Донецька та Дніпропетровська області.

📢 «З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни – у москві. Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія», – наголосив Зеленський.

Він закликав до запровадження нових санкцій проти ключових секторів російської економіки та подякував кожному, хто підтримує Україну в її боротьбі.

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👉 Також раніше було повідомлено, що в ніч на 24 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ та низку українських регіонів, застосувавши 14 балістичних ракет типу «Іскандер-М» / KN-23 та 250 ударних дронів.