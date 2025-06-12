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Катастрофа Boeing 787 Air India: усі пасажири загинули – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Катастрофа Boeing 787 Air India: усі пасажири загинули – ЗМІ

Внаслідок авіакатастрофи літака Boeing 787-8 Dreamliner, що належав авіакомпанії Air India, жоден з 242 осіб на борту не вижив. Про це повідомив індійський телеканал News18 у вівторок, посилаючись на джерела в оперативних службах.

Трагедія сталася поблизу аеропорту міста Ахмедабад, куди літак повертався незадовго після вильоту. На борту перебували 230 пасажирів і 12 членів екіпажу. Лайнер прямував до Лондона, однак з невстановлених поки причин впав, зачепивши житлову забудову.

📢 «Вважається, що всі 242 пасажири загинули внаслідок аварії літака Air India поблизу аеропорту Ахмедабада», — повідомив телеканал News18, посилаючись на екстрені служби.

Катастрофа Boeing 787 Air India: усі пасажири загинули – ЗМІ🔻 Після падіння літак зачепив кілька будинків і повністю зруйнував гуртожиток для лікарів. Місцева влада поки не повідомляє про жертви серед мешканців, але, за даними рятувальників, пошукові роботи ускладнюються сильним задимленням і високою температурою на місці трагедії.

📌 Уряд Індії негайно зреагував на надзвичайну подію: прем’єр-міністр Нарендра Моді провів екстрену нараду з міністром внутрішніх справ Амітом Шахом та міністром цивільної авіації Раммоханом Найду.

📢 За словами речника уряду, Моді «закликав міністрів негайно вирушити до Ахмедабада й організувати повну підтримку родинам загиблих, а також контроль за розслідуванням інциденту».

Пізніше було оприлюднено, що серед пасажирів рейсу були громадяни кількох країн, які прямували до Великої Британії. Повний список національностей поки уточнюється.

☝️ Зазначимо, що Boeing 787-8 Dreamliner є сучасним далекомагістральним літаком, і подібні інциденти з ним трапляються вкрай рідко. Причини катастрофи з’ясовуються — попередня версія слідства не озвучена.

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