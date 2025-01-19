Ізраїль офіційно повідомив про початок перемир’я в секторі Газа

Влада Ізраїлю офіційно заявила про початок перемир’я в секторі Газа. Як повідомляє The Times of Israel, відповідну інформацію оголосили в неділю, 19 січня.

📢 «Після того, як ХАМАС передав список заручників, яких планується звільнити сьогодні, Ізраїль заявив, що перемир’я набуде чинності об 11:15 ранку за місцевим часом», – зазначено у повідомленні.

Спершу планувалося, що перший етап мирної угоди набуде чинності о 8:30 ранку. Однак початок був відкладений через затримку ХАМАС із передачею списку імен трьох жінок-заручниць: Ромі Гонен (24 роки), Емілі Дамарі (28 років) і Дорон Штейнбрехер (31 рік).

Попри заплановане перемир’я, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) до останнього завдавала ударів по позиціях терористичного угруповання ХАМАС у секторі Газа.

Нагадаємо, раніше в столиці Катару сторони конфлікту – Ізраїль та представники ХАМАС – підписали угоду про звільнення заручників й припинення бойових дій. Згідно з домовленостями, перемир’я мало набути чинності о 8:30 ранку 19 січня за місцевим часом, що збігається з київським. ЦАХАЛ підтвердив точний час початку перемир’я та режиму тиші.

На першому етапі реалізації угоди з ізраїльських в’язниць мають вийти 737 палестинських ув’язнених. Ще повинні бути звільненими 1167 затриманих жителів Гази, які не причетні до нападів 7 жовтня. Водночас ХАМАС має протягом шести тижнів звільнити 33 із 98 ізраїльських заручників. Ізраїльська сторона впевнена, що ці люди живі, проте ХАМАС наразі не надав відповідних доказів.

Очікується, що вже сьогодні ввечері, 19 січня, перші звільнені заручники будуть передані представникам Червоного Хреста та рятувальним місіям Єгипту й Катару. Після цього їх доставлять до Єгипту, звідки вони повернуться під захист ізраїльської влади для проведення медичного обстеження.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підкреслив, що у разі провалу другого етапу мирної угоди військові дії проти ХАМАС можуть бути відновлені.

Також сьогодні вранці з’явилася інформація, що Ізраїль почав поступове виведення своїх військ із Гази.