Іноземні дипломати вшанували пам’ять загиблих у Кривому Розі

Дипломати вшанували пам’ять загиблих у Кривому Розі внаслідок російської ракетної атаки 4 квітня. Як повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter) міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, 32 посли та представники іноземних дипломатичних місій прибули до міста, щоб особисто віддати шану жертвам трагедії.

📢 «Дякую 32 главам і представникам дипломатичних місій за їхній мужній візит, організований @MFA_Ukraine, щоб вшанувати пам’ять 9 дітей і 11 дорослих, загиблих того дня в Кривому Розі, та поспілкуватися з родичами загиблих дітей», – написав Сибіга.

За словами дипломата, важливо, щоб іноземні партнери на власні очі побачили наслідки терору, який вчиняє росія. Візит представників країн став не лише актом солідарності, але й сигналом міжнародної підтримки українського народу.

📢 «Ми працюємо з нашими партнерами над наданням додаткової підтримки Кривому Рогу. Дякуємо, що поділяєте наш біль», – додав він.

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🕯 У вівторок, 9 квітня, у Кривому Розі відбулося прощання ще з двома жертвами ракетної атаки.

Раніше, 6 квітня, в ООН повідомили, що удар по місту став найтрагічнішим за кількістю загиблих дітей під час одного обстрілу з початку повномасштабного вторгнення.

📍 Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок атаки загинуло 20 людей, серед яких 9 дітей. 6 квітня кількість жертв зросла після смерті в лікарні 57-річного чоловіка. Лікарі до останнього боролися за його життя, однак травми виявилися несумісними з життям.