Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) фінансує відновлення енергетики України та критичної інфраструктури, виділивши 300 млн євро. Про це у середу, 9 квітня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму офіційному Telegram-каналі.

Уточнюється, що відповідні угоди були підписані в Брюсселі під час зустрічі української делегації з президенткою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надією Кальвіно.

📊 Згідно з домовленістю, 300 млн євро буде розподілено наступним чином:

100 млн євро – на інвестиції в централізоване опалення. Модернізацію централізованого опалення, підвищення енергоефективності, а також закупівлю обладнання для виробництва тепла та електроенергії;

– на інвестиції в централізоване опалення. Модернізацію централізованого опалення, підвищення енергоефективності, а також закупівлю обладнання для виробництва тепла та електроенергії; 100 млн євро – на проєкти з покращення систем водопостачання та водовідведення;

– на проєкти з покращення систем водопостачання та водовідведення; 100 млн євро – на ремонт та відновлення об’єктів тепло- та водопостачання, а також модернізацію соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житлової інфраструктури.

📢 «Під час зустрічі обговорили з Надією Кальвіно реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики. Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування. Вдячні банку за активну підтримку України та за внесок у нашу стійкість», – зазначив Шмигаль.

🌍 Угоду підписано на тлі візиту української урядової делегації до Брюсселя для участі в 10-му засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

📑 Під час візиту стало також відомо, що Україна приєдналася до п’яти нових програм ЄС. Зокрема, у галузях космосу та медицини.

ЄІБ фінансує не лише енергетичне відновлення, а й продовжує бути ключовим фінансовим партнером України у розбудові стійкої інфраструктури в умовах війни.