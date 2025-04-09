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ЄІБ фінансує відновлення енергетики України

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄІБ фінансує відновлення енергетики України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) фінансує відновлення енергетики України та критичної інфраструктури, виділивши 300 млн євро. Про це у середу, 9 квітня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму офіційному Telegram-каналі.

Уточнюється, що відповідні угоди були підписані в Брюсселі під час зустрічі української делегації з президенткою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надією Кальвіно.

📊 Згідно з домовленістю, 300 млн євро буде розподілено наступним чином:

  • 100 млн євро – на інвестиції в централізоване опалення. Модернізацію централізованого опалення, підвищення енергоефективності, а також закупівлю обладнання для виробництва тепла та електроенергії;
  • 100 млн євро – на проєкти з покращення систем водопостачання та водовідведення;
  • 100 млн євро – на ремонт та відновлення об’єктів тепло- та водопостачання, а також модернізацію соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житлової інфраструктури.

📢 «Під час зустрічі обговорили з Надією Кальвіно реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики. Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування. Вдячні банку за активну підтримку України та за внесок у нашу стійкість», – зазначив Шмигаль.

🌍 Угоду підписано на тлі візиту української урядової делегації до Брюсселя для участі в 10-му засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

📑 Під час візиту стало також відомо, що Україна приєдналася до п’яти нових програм ЄС. Зокрема, у галузях космосу та медицини.

ЄІБ фінансує не лише енергетичне відновлення, а й продовжує бути ключовим фінансовим партнером України у розбудові стійкої інфраструктури в умовах війни.

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