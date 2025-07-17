Джонсон і Трамп не зійшлися у питанні списків Епштейна

Спікер Палати представників США Майк Джонсон став однією з найвпливовіших постатей серед республіканців, які закликають до повної прозорості у справі Джеффрі Епштейна. У розмові з консервативним коментатором Бенні Джонсоном він фактично виступив проти позиції Дональда Трампа, який останнім часом заперечує існування так званих «списків Епштейна».

📢 «Я за прозорість», — наголосив Джонсон. – «Це дуже делікатна тема, але ми повинні все викласти на стіл і дозволити людям вирішувати», — додав спікер Конгресу.

Видання The Telegraph зазначає, що таким чином Джонсон приєднався до частини руху MAGA, яка дедалі активніше вимагає оприлюднення списків клієнтів мільярдера-педофіла.

📉 Ця вимога суперечить офіційній позиції Білого дому, представники якого відкидають можливість публікації додаткових матеріалів. Вони також наполягають, що жодної змови щодо смерті Епштейна немає.

Напередодні, виступаючи біля Білого дому, Дональд Трамп публічно заперечив існування таких списків, назвавши їх «вигадкою демократів».

У центрі критики також опинилася генеральна прокурорка Пем Бонді. Деякі союзники Трампа звинуватили її в тому, що вона або «перебільшила», або «приховує» важливу інформацію. У лютому вона заявляла, що список клієнтів Епштейна «лежить на її столі», однак згодом відмовилась від своїх слів. У Білому домі пояснили, що вона нібито мала на увазі «всі документи щодо справи Епштейна».

📢 «Генеральний прокурор має виступити та пояснити», — заявив Майк Джонсон, коментуючи суперечливі заяви Бонді.

Видання наголошує, що між Трампом та частиною його електорату, зокрема прихильниками MAGA, виникає помітний розкол. Це може мати політичні наслідки — включно з втратою контролю республіканців над Палатою представників під час наступних проміжних виборів, де наразі зберігається хитка більшість.

🧩 Раніше підприємець Ілон Маск також заявляв, що Трамп нібито фігурує у списках Епштейна — саме через це інформація не розкривається. Згодом Маск відмовився від цієї заяви, не пояснивши причин.

📁 Нагадаємо, мільярдера Джеффрі Епштейна обвинувачували у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Йому приписували створення мережі сексуального рабства з участю неповнолітніх дівчат у Нью-Йорку та Флориді в період 2002–2005 років. У серпні 2019 року він був знайдений мертвим у камері слідчого ізолятора на Мангеттені. Хоча офіційно йдеться про самогубство, численні прихильники MAGA стверджують, що його могли вбити, аби він не дав свідчень проти впливових осіб зі свого оточення.

👉 Також раніше повідомлялось, що рівень громадського невдоволення роботою президента США Дональда Трампа досяг найвищої позначки.