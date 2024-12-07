Субота, 7 Грудня, 2024
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Данія надала Україні другу партію винищувачів F-16

Денис Молотов
Денис Молотов
Данія надала Україні другу партію винищувачів F-16

Данія передала Україні другу партію винищувачів F-16, про що повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. Точну кількість літаків він не уточнив.

📢 «Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети та рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Наразі наш повітряний щит посилено додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже вдалося б унеможливити російський терор», – зазначив Зеленський.

👉 Раніше прем’єр-міністр Данії Метт Фредеріксен оголосила про передачу Україні трьох партій винищувачів F-16. У липні цього року Київ отримав перші шість літаків. Загалом Копенгаген обіцяв передати 19 винищувачів.

☝️ Нагадаємо, що 4 серпня шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші F-16 вже прибули до України. Про це він заявив під час виступу, присвяченого Дню Повітряних Сил Збройних Сил України. Тоді ж літаки F-16, а також МіГ-29 та Су-27, пролетіли у небі під час урочистостей.

📌 Також 17 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про нові поставки винищувачів F-16 від Норвегії. За його словами, шість літаків планують доставити до України найближчим часом.

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