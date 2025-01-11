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Через російські нафтопродукти в Криму загинуло багато дельфінів

Денис Молотов
Денис Молотов
Через російські нафтопродукти в Криму загинуло багато дельфінів

У Керченській протоці внаслідок розливу мазуту з російських танкерів значно збільшилася кількість загиблих дельфінів. Як повідомляє «Крим.Реалії», загибель морських ссавців зросла майже вдвічі.

Згідно з даними російського науково-екологічного центру порятунку дельфінів «Дельфа», фахівці зафіксували 58 нових випадків загибелі дельфінів. Як зазначено у повідомленні, загибель цих тварин настала не більше трьох тижнів тому. Крім того, було знайдено ще 58 тіл китоподібних, які, за попередніми даними, загинули задовго до розливу мазуту.

📢 «Під час виходу в море наші співробітники виявили афалін та азовок, які плавали серед нафтових плівок та залишків мазуту за п’ять кілометрів від берега, поблизу місця аварії танкерів», – йдеться у заяві представників «Дельфа».

Аварія сталася 15 грудня в районі Керченської протоки. Російські танкери «Волгонефть 212» та «Волгонефть 239», на борту яких знаходилися значні обсяги мазуту, зазнали катастрофи. Один член екіпажу загинув, решту вдалося евакуювати. Причиною аварії російська сторона називає несприятливі погодні умови.

Після трагедії в акваторії Чорного моря виявили сліди нафтопродуктів, які розлилися з пошкоджених суден. 15 грудня 2024 року Greenpeace Україна назвала цю подію черговою екологічною катастрофою, яку спричинили російські загарбники.

Через затонулі танкери та розлив російських нафтопродуктів 28 грудня 2024 року в окупованому Криму було запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації.

☝️ Нагадаємо, раніше псевдогубернатор окупованого Севастополя михайло развожаєв повідомив, що в п’ятницю, 3 грудня, в Балаклавській бухті вперше зафіксували пляму мазуту. Наслідки російського екологічного злочину продовжують ширитись Чорним морем.

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