Неділя, 15 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Частина Одеси та Чорноморська без світла і води

Денис Молотов
Частина Одеси та Чорноморська без світла і води
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Через аварію на обладнанні однієї з енергетичних компаній частина Одеси та міста Чорноморськ тимчасово залишилися без електропостачання та води. Про це повідомив голова Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) Олег Кіпер.

За словами очільника області, у ніч на 14 лютого виникла аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергокомпаній.

📢 «Через це тимчасово без електропостачання залишилися деякі обʼєкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району області, зокрема в місті Чорноморськ та частково в Одесі», — повідомив Кіпер.

Фахівці працюють на місцях, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

🔌 Резервне живлення та вода за графіком

До стабілізації ситуації об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.

У Чорноморську подача води здійснюється за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах, організовано підвіз технічної води.

📢 «Подача води у м. Чорноморськ здійснюватиметься за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському  районах міста організовано підвіз води. Локації, де стоять машини з технічною водою за посиланням», – йдеться в офіційному повідомленні.

🏠 Пункти Незламності

За інформацією ОВА, в області працюють 570 «Пунктів Незламності», де мешканці можуть отримати тепло, електрику та зв’язок. Протягом доби ними скористалися майже 4 тисячі жителів регіону.

Нагадаємо, основною ціллю нічної атаки була Одеська область. Також у Запоріжжі безпілотник типу «Шахед» атакував приватний будинок — поранення отримали троє людей.

👉 Також повідомлялось, що очільники обласних військових адміністрацій (ОВА) повинні протягом двох тижнів розробити комплексні плани забезпечення стійкості своїх регіонів під час осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті 312 боїв, Покровський та Костянтинівський напрямки найгарячіші: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 283 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,2 тис. дронів

ВІЙНА

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину: жертви та руйнування

ВАЖЛИВО

500 млн доларів спільної допомоги на зброю для України

ВАЖЛИВО

Зеленський зазначив, що Орбан нарощує свій живіт, а не армію

ПОЛІТИКА

На фронті за добу відбулося 132 бойових зіткнення: деталі Генштабу

ПОДІЇ

Галущенка затримали під час спроби перетину кордону — ЗМІ

ВАЖЛИВО

В Індії знайшли 2300-річний теракотовий саркофаг

ПОДІЇ

Укренерго повідомило про знеструмлення після атак рф

ВАЖЛИВО

В Україні створили лазерну систему для знищення дронів — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Атаки рф по Херсону: загиблі, постраждалі та руйнування

ВІЙНА

Українські військові знищили склади дронів і пункт управління рф

ВІЙНА

Україна і Франція розширюють оборонне партнерство

ВАЖЛИВО

У Херсоні під удар потрапило комунальне підприємство

ВІЙНА

У Чернівцях чоловік кинув гранату посеред вулиці, є поранені

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"