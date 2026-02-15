Частина Одеси та Чорноморська без світла і води

Через аварію на обладнанні однієї з енергетичних компаній частина Одеси та міста Чорноморськ тимчасово залишилися без електропостачання та води. Про це повідомив голова Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) Олег Кіпер.

За словами очільника області, у ніч на 14 лютого виникла аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергокомпаній.

📢 «Через це тимчасово без електропостачання залишилися деякі обʼєкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району області, зокрема в місті Чорноморськ та частково в Одесі», — повідомив Кіпер.

Фахівці працюють на місцях, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

🔌 Резервне живлення та вода за графіком

До стабілізації ситуації об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.

У Чорноморську подача води здійснюється за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах, організовано підвіз технічної води.

📢 «Подача води у м. Чорноморськ здійснюватиметься за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста організовано підвіз води. Локації, де стоять машини з технічною водою за посиланням», – йдеться в офіційному повідомленні.

🏠 Пункти Незламності

За інформацією ОВА, в області працюють 570 «Пунктів Незламності», де мешканці можуть отримати тепло, електрику та зв’язок. Протягом доби ними скористалися майже 4 тисячі жителів регіону.

Нагадаємо, основною ціллю нічної атаки була Одеська область. Також у Запоріжжі безпілотник типу «Шахед» атакував приватний будинок — поранення отримали троє людей.

👉 Також повідомлялось, що очільники обласних військових адміністрацій (ОВА) повинні протягом двох тижнів розробити комплексні плани забезпечення стійкості своїх регіонів під час осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.