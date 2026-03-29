рф атакувала Одещину дронами: пошкоджено енергетику

У ніч проти 29 березня російські війська атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого зафіксовано пошкодження та перебої з електропостачанням. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

📢 «Цієї ночі ворог знову завдав підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Пошкоджений обʼєкт енергетики. Один із дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Також є пошкодження на території дачного кооперативу», — повідомив Кіпер.

За його словами, пожежі вдалося оперативно ліквідувати. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила. Через атаку в низці населених пунктів виникли перебої з електропостачанням.

🔥 Дані ДСНС

Рятувальники підтвердили, що удари були спрямовані по житловій, цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси та області.

📢 «Протягом ночі ворог завдав ударів по житловій, цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси та області. Внаслідок влучань виникло часткове руйнування приватного житлового будинку. В Одеському районі, внаслідок ворожої атаки вогонь охопив два гаражі — знищено легковий автомобіль. Вибуховою хвилею пошкоджено скління адміністративних будівель», — йдеться в повідомленні ДСНС.

Попри повторні сигнали повітряної тривоги, всі пожежі було оперативно ліквідовано. До робіт залучили 8 одиниць техніки та 33 рятувальників. Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби. Триває оцінка завданих збитків і усунення наслідків атаки.

📌 Нагадаємо

Напередодні, в ніч на 28 березня, російські війська здійснили масовану атаку дронами по Одесі та області. Ворог запустив понад 100 ударних безпілотників, з них понад 60 — по Одесі. Внаслідок тієї атаки загинули двоє людей — 34-річний чоловік на місці та 35-річна жінка в лікарні.

Ще 12 осіб зазнали поранень, серед них — малолітня дитина. Один постраждалий перебував у важкому стані, шестеро — у стані середньої тяжкості.

Також повідомлялося про атаку дронів на деревообробне підприємство у Новгороді-Сіверському Чернігівської області.