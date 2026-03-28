Кривий Ріг під російським ударом: є жертви і поранені

Денис Молотов
Кривий Ріг під російським ударом: є жертви і поранені
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Окупаційні російські війська завдали удару по Кривому Рогу вранці 28 березня, внаслідок чого загинули люди та пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

📢 «Двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Такі наслідки ранкової атаки ворога на Кривий Ріг», — зазначив посадовець.

За уточненою інформацією, серед загиблих — 28-річний чоловік. Також поранення отримав 50-річний чоловік, який перебуває на амбулаторному лікуванні.

Унаслідок обстрілу на території промислового підприємства виникли пожежі. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури.

💥 Атаки по області

Протягом доби російські війська атакували кілька районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

📢 «На Нікопольщині — Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку, Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівки, приватні будинки і господарські споруди», — повідомив Ганжа.

Також під обстрілами опинилися громади Синельниківського району.

📢 «На Синельниківщині під ударом були Покровська та Васильківська громади. Пошкоджені інфраструктура і приватні будинки», — додав він.

Крім того, російські війська завдали ударів по Лозуватській і Зеленодольській громадах, де виникли пожежі та зафіксовані руйнування інфраструктури, а також пошкоджено будинок на території бази відпочинку.

📌 Нагадаємо

Напередодні ввечері, 27 березня, Кривий Ріг зазнав атаки ударними безпілотниками. Тоді під ударом опинилися промислова та енергетична інфраструктура міста, було зафіксовано влучання.

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 163 бойові зіткнення. Ворог застосував 3835 дронів-камікадзе та здійснив 2658 обстрілів

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Мерцу знову прийшлось говорити про ракети Taurus для України

ПОЛІТИКА

Чи варто міняти чавунну ванну на гідромасажний бокс?

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Конфлікт на Близькому Сході розширюється – ЗМІ

ПОДІЇ

Сенат США готує нові санкції проти росії: Джеймс Ріш закликає ЄС залишатися жорстким

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Іран запросив у США переговори для уникнення ударів – Трамп

ВАЖЛИВО

Ціни на нафту з Перської затоки злетіли до $160 – ЗМІ

ВАЖЛИВО

США розглядають операцію з вилучення ядерних матеріалів у Ірану — ЗМІ

ПОЛІТИКА

На фронті зафіксували майже 70 атак, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Трамп висунув ультиматум Ірану щодо Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

Україна-2026: економіка без стратегії і з дефіцитом масштабу річного ВВП

ТОЧКА ЗОРУ

США можуть завершити військову кампанію проти Ірану — Трамп

ВАЖЛИВО

Швеція стане співзасновником спецтрибуналу проти рф

ПОЛІТИКА

Армія рф здійснила 66 атак на фронті та активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Понад 30 млрд доларів за місяць – війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості

ПОДІЇ
