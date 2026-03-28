Кривий Ріг під російським ударом: є жертви і поранені

Окупаційні російські війська завдали удару по Кривому Рогу вранці 28 березня, внаслідок чого загинули люди та пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

📢 «Двоє чоловіків загинули, двоє дістали поранень. Такі наслідки ранкової атаки ворога на Кривий Ріг», — зазначив посадовець.

За уточненою інформацією, серед загиблих — 28-річний чоловік. Також поранення отримав 50-річний чоловік, який перебуває на амбулаторному лікуванні.

Унаслідок обстрілу на території промислового підприємства виникли пожежі. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури.

💥 Атаки по області

Протягом доби російські війська атакували кілька районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

📢 «На Нікопольщині — Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку, Мирівську громади. Понівечені багатоповерхівки, приватні будинки і господарські споруди», — повідомив Ганжа.

Також під обстрілами опинилися громади Синельниківського району.

📢 «На Синельниківщині під ударом були Покровська та Васильківська громади. Пошкоджені інфраструктура і приватні будинки», — додав він.

Крім того, російські війська завдали ударів по Лозуватській і Зеленодольській громадах, де виникли пожежі та зафіксовані руйнування інфраструктури, а також пошкоджено будинок на території бази відпочинку.

📌 Нагадаємо

Напередодні ввечері, 27 березня, Кривий Ріг зазнав атаки ударними безпілотниками. Тоді під ударом опинилися промислова та енергетична інфраструктура міста, було зафіксовано влучання.

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 163 бойові зіткнення. Ворог застосував 3835 дронів-камікадзе та здійснив 2658 обстрілів