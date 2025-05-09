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Британія надає Україні ще £25 мільйонів на гуманітарні потреби

Денис Молотов
Денис Молотов
Британія надає Україні ще £25 мільйонів на гуманітарні потреби

Уряд Великої Британії оголосив про виділення ще 25 мільйонів фунтів стерлінгів — орієнтовно 29 мільйонів євро — на гуманітарні проєкти в Україні. Про це повідомили у п’ятницю, 9 травня, у пресслужбі британського уряду.

Згідно з оприлюдненою інформацією, з цієї суми 10 мільйонів фунтів буде спрямовано ініціативі HAVEN — об’єднанню гуманітарних організацій, які надають допомогу населенню у прифронтових регіонах України.

🚑 Ще 9,4 мільйона фунтів стерлінгів отримає Український Червоний Хрест для посилення своєї роботи в зоні гуманітарної кризи. Частина фінансування піде на модернізацію реабілітаційних установ, включно з центрами підтримки для ветеранів війни.

📌 «Велика Британія залишається відданою справі допомоги українському народу перед обличчям російської агресії. Ми надаємо підтримку не лише у сфері безпеки, а й у захисті найуразливіших громадян», — йдеться у заяві уряду.

Нагадаємо, раніше британський уряд вже переказав Україні другий транш фінансової допомоги у розмірі 752 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 991 мільйона доларів США). Ці кошти були отримані коштом доходів, згенерованих замороженими активами рф.

💰 Також повідомлялось, що Велика Британія спільно з Норвегією передає Україні озброєння на загальну суму £450 мільйонів для посилення оборонних спроможностей ЗСУ. Як підкреслили в уряді, ця допомога є частиною роботи так званої «коаліції безпілотників». Вона координує зусилля союзників у посиленні дронових спроможностей ЗСУ.

📊 Загалом, на 2025 рік Велика Британія передбачила 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України.

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