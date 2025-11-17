Бойкот студії «Квартал-95»: артисти відмовляються від участі у концерті

На тлі резонансного корупційного розслідування за участю бізнесмена Тимура Міндіча розгорівся скандал навколо студії «Квартал-95», наслідком якого стало те, що одразу кілька українських артистів публічно відмовилися від участі у новорічному концерті цієї студії. Про це артисти повідомили у своїх офіційних акаунтах у соцмережах, наголошуючи, що не з’являться на запланованих виступах у грудні. Інформацію про це повідомляє BBC.

Виконавиця KOLA першою оголосила про свою відмову, написавши в Instagram:

📢 «Увага, мого виступу на Вечірньому Кварталі 6 і 7 грудня не буде».

Аналогічне рішення ухвалив і хор «Гомін», заявивши:

📢 «Друзі, хор Гомін не буде брати участь у концерті Квартал-95».

Також на сторінці фан-клубу Наді Дорофєєвої повідомили, що співачка так само не братиме участі в шоу та не з’явиться на сцені під час виступів студії.

На тлі того, що скандал вже набрав широкого суспільного розголосу, у студії оприлюднили офіційну позицію. Кварталівці наголосили, що команда не має стосунку до бізнесових чи політичних процесів, у яких фігурують акціонери:

📢 «Ми хочемо звернутися до всіх прямо. “Квартал 95” – це не просто проєкт. Це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи й залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми – сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід. Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції».

У студії підкреслили, що події, які спричинили скандал навколо студії «Квартал-95», не пов’язані з їхньою діяльністю:

📢 «Те, що відбувається зараз, – це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. Квартал 95 був, є і буде. Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами».

Окрім цього, у студії зазначили, що грудневі концерти все одно відбудуться, а у програмі глядачі зможуть побачити ставлення команди «до того, що відбувається» та «почути нашу позицію».

Водночас організатори наголосили, що не хочуть наражати запрошених артистів на додатковий тиск, тому афіша події була оприлюднена без імен гостьових виконавців:

📢 «Але ми не хочемо наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск. Саме тому афіша виглядає так, як виглядає».

На фоні того, як резонанс продовжує розростатися, правоохоронці оприлюднили деталі щодо фігурантів корупційної справи👇

Тимура Міндіча та Олександра Цукермана слідство вважає причетними до масштабної схеми у сфері енергетики. За даними правоохоронців, учасники злочинної організації використовували псевдоніми «Карлсон» і «Шугармен», а сам Міндіч, за матеріалами слідства, контролював механізми розкрадання близько 100 млн доларів.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Міндіч мав вплив на низку високопосадовців, серед яких нинішній міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше очолював Міністерство енергетики, а також секретар РНБО Рустем Умєров, котрий до цього обіймав посаду міністра оборони.

Відомо, що скандальний бізнесмен залишив територію України за декілька годин до початку обшуків. У Держприкордонслужбі підтвердили, що виїхав він на законних підставах, оскільки є батьком трьох неповнолітніх дітей.

Шостий президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення накласти санкції проти Міндіча та Цукермана строком на три роки. У відповідних указах зазначено, що обидва фігуранти корупційної справи є громадянами Ізраїлю.