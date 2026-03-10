«Біловодщина незламна»: як у Рівному допомагають переселенцям

Гуманітарний хаб у Рівному став важливим місцем підтримки для людей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Особливий простір допомоги працює на вулиці Гайдамацькій, 2 В, під опікою Біловодської селищної військової адміністрації. Про це повідомила Луганська ОВА у вівторок, 10 березня.

Щодня сюди приходять люди, щоб отримати гуманітарну допомогу, консультації, медичні послуги або ліки. Водночас для багатьох відвідувачів цей центр став місцем спілкування та взаємної підтримки — можливістю відчути, що у складний час вони не залишилися сам на сам із проблемами.

☝️ Тут вирішують побутові питання, отримують юридичну допомогу, оформлюють документи та знаходять емоційну підтримку.

✅ ЦНАП, адміністративні послуги та Центр незламності

У гуманітарному просторі працює відділ Центру надання адміністративних послуг Біловодської СВА, який функціонує за принципом «єдиного вікна».

В одному місці доступні 30 найважливіших адміністративних послуг. Люди можуть:

• актуалізувати особисті дані;

• зареєструвати місце проживання;

• подати повідомлення про зруйноване майно.

Водночас працівники центру намагаються надати не лише формальну послугу, а й допомогти людині вирішити її проблему. Особливу увагу тут приділяють ветеранам війни та родинам загиблих українських військових.

У ЦНАПі допомагають:

• встановити статус учасника бойових дій;

• оформити посвідчення членам сімей загиблих;

• отримати одноразову грошову допомогу;

• оформити пільги на оплату комунальних послуг.

Щотижня у центрі проводять безкоштовні консультації юриста, а щомісяця дистанційно працює спеціаліст Пенсійного фонду. Завдяки цьому люди можуть вирішувати важливі соціальні питання без необхідності їхати в інші міста.

У робочий час гуманітарний простір також функціонує як Центр незламності. Тут доступні: безкоштовний Wi-Fi, електропостачання, тепле приміщення для відвідувачів. Це дозволяє людям почуватися у безпеці навіть під час негоди чи можливих блекаутів.

✅ Медицина без бар’єрів, підтримка дітей та розвиток

Медичну допомогу у гуманітарному хабі забезпечують фахівці КНП «Біловодський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Прийом у приміщенні центру проводять:

сімейні лікарі ;

отоларинголог ;

ендокринолог.

Пацієнти можуть зробити електрокардіограму (ЕКГ), пройти медичні скринінги, отримати гуманітарні ліки або рецепт за програмою «Доступні ліки».

За минулий рік лікарі проконсультували понад тисячу пацієнтів, і кожен п’ятий із них отримав допомогу безпосередньо у гуманітарному хабі.

Для людей, які через війну втратили доступ до своїх медичних закладів, така підтримка стала реальною можливістю отримати необхідну допомогу.

Окремий напрямок роботи — психологічна підтримка. За рік психологиня провела 955 консультацій, більшість із яких були індивідуальними сесіями.

Гуманітарний простір у Рівному також став місцем розвитку для дітей.

Тут працюють:

Біловодський центр дитячої творчості та юнацтва ;

інклюзивно-ресурсний центр.

Діти мають можливість розвивати творчі здібності, відвідувати заняття, спілкуватися з однолітками та адаптуватися до нового середовища.

Особливо важливою є робота вчителя-логопеда, який допомагає дітям долати мовленнєві труднощі.

Для маленьких переселенців, які пережили евакуацію, втрату дому та складну адаптацію, такі заняття мають велике значення.

Начальник Біловодської селищної військової адміністрації Віктор Кобернюк підкреслює, що головна мета роботи центру — підтримка людей.

📢 «Ми прагнемо, щоб кожна людина, яка приходить до “Біловодщини незламної”, відчувала: громада поруч».

За його словами, адміністрація постійно адаптує сервіси під потреби людей — від мобільної медицини для літніх жителів до юридичної допомоги та супроводу ветеранів.

👉 Також нагадаємо, що Черкаси стали прихистком для багатьох жителів Луганської області, які були змушені покинути свої домівки через війну. Для вихідців із Білолуцької громади тут діє консультативно-координаційний центр підтримки, де фахівці щодня допомагають переселенцям вирішувати важливі життєві питання.