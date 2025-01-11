Біля Львова сталась ДТП: пасажирський автобус зіткнувся з легковим авто

Увечері 10 січня на автодорозі поблизу Львова сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: легкове авто зіткнулося з пасажирським автобусом. За інформацією поліції Львівської області, інцидент призвів до травмування щонайменше семи людей.

ДТП сталася приблизно о 19:30 на трасі Куровичі-Рогатин, у межах села Затемне, Львівського району. Як з’ясували слідчі, зіткнулися автомобіль Peugeot 3008, за кермом якого перебував 36-річний мешканець Івано-Франківська, та пасажирський автобус Mercedes-Benz, керований 39-річним жителем Львівського району.

У результаті аварії водій легковика та шестеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до медичних закладів. Серед них:

троє жительок Львівського району віком 17, 18 та 41 рік; 67-річна мешканка Львова; 28-річний чоловік із Львівського району; 48-річний житель Золочівського району.



Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП. За чинним законодавством, винуватцю інциденту може загрожувати обмеження волі терміном до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

📌 Раніше, в Івано-Франківській області, внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули п’ятеро людей.

📌 Також у Києві поблизу станції метро Видубичі сталася резонансна аварія: вантажівка злетіла з Південного мосту.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська неподалік села Чижиків Львівського району сталася масштабна аварія за участю вантажівки, легкового автомобіля та мікроавтобуса. Трагедія забрала життя семи людей, ще троє отримали травми.