Більшість американців проти втручання у війну з Іраном

Переважна частина громадян США не підтримує військове втручання своєї країни у війну між Ізраїлем та Іраном. Про це свідчать дані опитування Economist/YouGov, результати якого опублікувало видання Axios.

Згідно з результатами опитування, проведеного з 13 по 16 червня, 60% американців вважають, що збройні сили США не повинні втручатися у збройний конфлікт між Ізраїлем і Тегераном. Лише 16% підтримують таке втручання, а 24% респондентів ще не визначилися зі своєю позицією.

Цікаво, що така думка переважає незалежно від політичних поглядів опитаних. Серед демократів проти втручання виступають 65%, серед незалежних — 61%, а серед республіканців — 53%.

📢 «Американці зберігають стриману позицію навіть на тлі загострення ситуації на Близькому Сході», — зазначають аналітики.

☝️ Водночас більшість опитаних вважає ядерну програму Ірану реальною загрозою для Сполучених Штатів. За даними Economist/YouGov, 61% респондентів оцінюють її як «серйозну та негайну» або «досить серйозну».

Крім того, 58% демократів і 61% республіканців виступають за дипломатичне врегулювання і підтримують ідею переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Ще одне дослідження провела газета Washington Post 18 червня. У ньому взяли участь 1008 дорослих американців, і близько 70% з них назвали іранську ядерну програму «серйозною або негайною загрозою».

Згідно з результатами, республіканці частіше, ніж демократи та незалежні виборці, вважають Іран безпосередньою загрозою для нацбезпеки США.

📉 Опитування Economist/YouGov має похибку ±3%, а дані Washington Post — ±3,6 процентного пункту.

☝️ Нагадаємо, що у четвер у Білому домі заявили, що президент Дональд Трамп ухвалить рішення щодо Ірану «через два тижні». Поки що він надає перевагу переговорам для вирішення питання щодо ядерної програми Тегерану.

👉 Також прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що військова кампанія його держави проти Ірану не спрямована на повалення режиму у цій країні.