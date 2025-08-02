Байден попереджає про «темні часи» для США

У Сполучених Штатах Америки розгортається гучна політична дискусія напередодні чергових політичних подій. Колишній президент Джо Байден виступив із різкою промовою, в якій заявив, що на країну чекають «темні часи» за влади Дональд Трамп. Про це Байден говорив на щорічному гала-вечорі Національної асоціації юристів, що відбувся в Чикаго. Його слова цитує телекомпанія CNN 1 серпня.

Під час виступу експрезидент піддав нищівній критиці чинну виконавчу владу США, яка, на його думку, «робить усе можливе, щоб демонтувати Конституцію». За словами Байдена, Конгрес у цій ситуації лишається пасивним спостерігачем, а Верховний суд — замість того, щоб стримувати виконавчу гілку, фактично сприяє згортанню демократичних процесів.

📢 «Друзі, в нашому житті, в історії нашої нації є миті настільки різкі, що вони розділяють усе, що було до того, з усім, що сталося після. Миті, які змушують нас зіштовхнутися з суворою правдою про самих себе, наші інституції та саму демократію. На мою думку, ми перебуваємо саме в такому моменті американської історії — про що свідчить кожне жорстоке розширення виконавчих повноважень, кожне згортання базових свобод, кожне підривання давно усталених прецедентів», — сказав Байден.

Хоча імені Дональда Трампа у своїй промові він не назвав, Байден багаторазово звертався до нього як до «цього хлопця», що займає президентське крісло. Він наголосив, що тиск з боку адміністрації Трампа змушує багатьох американців замислитися над важливістю судового контролю над виконавчою владою.

📢 «Судді мають значення. Закон має значення, і Конституція має значення. Я думаю, що багато американців починають розуміти це зараз — під тиском, який створює цей хлопець, що сидить у президентському кріслі. Готуйтеся, друзі, це лише початок», — наголосив експрезидент.

У промові Байден торкнувся також теми правової відповідальності юридичних структур. Він звинуватив низку адвокатських фірм у тому, що ті піддаються тиску та погрозам замість того, щоб обстоювати справедливість. Критиці зазнали й великі ЗМІ, які, за словами політика, не виконують свого обов’язку як незалежні інститути демократії.

Окрему увагу Байден приділив темі імміграції. Він висловив обурення тим, як нинішня адміністрація реалізує міграційну політику, і заявив, що деякі політики відверто демонструють задоволення від агресивних методів її впровадження.

📢 «Чинна адміністрація цілеспрямовано намагається викреслити всі досягнення, яких США досягли за часів його адміністрації, стерти історію замість того, щоб її творити, знищити справедливість, рівність, саму ідею правосуддя», — додав Байден.

За словами експрезидента, саме зараз перед американським народом постає завдання обрати шлях — або залишити демократію в минулому, або боротися за її майбутнє.

📢 «Друзі, ми не можемо прикрашати реальність. Це темні часи, але ви всі зібралися тут з однієї причини. Бо наше майбутнє буквально під загрозою. Ми маємо, ми зобов’язані безкомпромісно боротися за майбутнє», — закликав політик.

Варто зазначити, що його виступ відбувся в той самий тиждень, коли двоє старших радників Байдена давали свідчення в Конгресі. Засідання відбулося в межах розслідування щодо когнітивного стану колишнього президента та ймовірного приховування цієї інформації під час перебування на посаді.

Байден, не оминаючи тему власного віку, пожартував:

📢 «Я маю сумнівну відзнаку: мене обрали наймолодшим сенатором в історії США і найстаршим президентом в історії США. Жах, коли 40 років настають вдруге».

Наразі Байден веде переважно закритий спосіб життя, перебуваючи у своїх резиденціях у Вілмінгтоні та Рехобот-Біч, штат Делавер. Він продовжує працювати над мемуарами, а також проходить лікування від агресивної форми раку простати. Як повідомлялося раніше, у травні лікарі виявили метастази у кістках. Колишній лікар Білого дому припускає, що йому лишається від 12 до 18 місяців життя.

Втім, попри стан здоров’я, Джо Байден не втрачає активності в суспільному житті, намагаючись впливати на політичні настрої в країні.