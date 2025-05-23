П’ятниця, 23 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Атака дронами Shahed: ППО знищила 150 безпілотників

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака дронами Shahed: ППО знищила 150 безпілотників

У ніч на п’ятницю, 23 травня, росія здійснила масштабну атаку на Україну. Ворог застосував балістичну ракету типу «Іскандер-М» та 175 ударних безпілотників типу «Shahed» і безпілотних (БпЛА) імітаторів різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, ракету було запущено з території Ростовської області, а дрони стартували з районів російських населених пунктів Міллерово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

🛡️ Повітряний напад відбивали всі наявні сили та засоби: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ), а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем.

Атака дронами Shahed: ППО знищила 150 безпілотників📢 «Станом на 13:00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, заході, півночі, півдні та в центрі країни. 91 збито вогневими засобами ураження, ще 59 – локаційно втрачені або подавлені РЕБ (без негативних наслідків)», – повідомили у Повітряних силах.

📌 Внаслідок атаки пошкодження отримали Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Житомирська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області.

☝️Також стало відомо, що на Буковині зранку 23 травня пролунали вибухи. Згодом «Укрзалізниця» підтвердила пошкодження залізничної інфраструктури у Чернівецькій області внаслідок ворожої атаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

росія застосувала новий БпЛА під час удару по Одесі — експерт

ВІЙНА

У Раді готують законопроєкт про крипторезерв – нардеп

ВЛАДА

Аварія на очах у Кіма Чен Ина: новий есмінець КНДР частково затонув

ПОДІЇ

За Трампа фінансування науки в США мінімальне з 1990 року

ПОЛІТИКА

Повені в Австралії: щонайменше 4 жертви та десятки тисяч ізольованих

ПОДІЇ

Уряд оновив критерії для формування списку терористів

ВЛАДА

84 боєзіткнення на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку, 25 атак

ПОДІЇ

“Він був всюди свій”: у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

ПОДІЇ

Фінляндія фіксує активність рф біля спільного кордону

ВСІ НОВИНИ

Атака на завод Енергія в Єльці: пошкоджено ключове підприємство ВПК рф

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип