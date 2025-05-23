Атака дронами Shahed: ППО знищила 150 безпілотників

У ніч на п’ятницю, 23 травня, росія здійснила масштабну атаку на Україну. Ворог застосував балістичну ракету типу «Іскандер-М» та 175 ударних безпілотників типу «Shahed» і безпілотних (БпЛА) імітаторів різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, ракету було запущено з території Ростовської області, а дрони стартували з районів російських населених пунктів Міллерово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

🛡️ Повітряний напад відбивали всі наявні сили та засоби: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ), а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем.

📢 «Станом на 13:00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, заході, півночі, півдні та в центрі країни. 91 збито вогневими засобами ураження, ще 59 – локаційно втрачені або подавлені РЕБ (без негативних наслідків)», – повідомили у Повітряних силах.

📌 Внаслідок атаки пошкодження отримали Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Житомирська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області.

☝️Також стало відомо, що на Буковині зранку 23 травня пролунали вибухи. Згодом «Укрзалізниця» підтвердила пошкодження залізничної інфраструктури у Чернівецькій області внаслідок ворожої атаки.